Mit ihrem Song zur aktuellen Coronakrise „I zag di au“ landete Schauspielstar Nina Proll einen Sensationshit (mittlerweile mehr als 200.100 Views).

WIEN. Jetzt folgt der nächste Hit: Gemeinsam mit den beiden "Style Up Your Life!"-Herausgebern Adi Weiss und Michael Lameraner hat sie ein eigenes T-Shirt dazu auf den Markt gebracht. „I zag di au" solle nicht nur die aktuelle Coronakrise ansprechen, sondern auch auf die in Österreich populäre „Vernaderei“ und die „Ich-zeig-mit-dem-Finger-auf-die-anderen"-Mentalität aufmerksam machen, so die Schauspielerin.

Die Shirts aus Bio-Baumwolle gibt es ab sofort um 29,90 Euro unter www.styleupyourlife.at