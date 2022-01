Am Samstag hat die Polizei in Wien-Favoriten einen mutmaßlichen Schlepper festgenommen. Ein Augenzeuge hatte am Samstagnachmittag mehrere Menschen beobachtet, die aus einem Fahrzeug stiegen. Der Zeuge vermutete einen Fall von Schlepperei und zeigte Zivilcourage, indem er die Polizei verständigte

WIEN/Favoriten. Laut einer Aussendung soll der Zeuge beobachtet haben, dass in der Grohnergasse in Favoriten mehrere ausländisch aussehende Personen aus einem Fahrzeug gestiegen sind. Weil er Menschen-Schlepperei vermutete, verständigte er daraufhin die Polizei. Der anfängliche Verdacht sollte sich später bewahrheiten.

14 Männer in Schlepper-Fahrzeug entdeckt

Im Zuge der Polizeikontrolle wurden 14 Personen im Alter zwischen 15 und 47 Jahren aus Syrien und der Türkei im Rückraum des Klein-Lkw aufgefunden. Der Lenker, ein 36-jähriger Tunesier, präsentierte einen offenbar gefälschten französischen Führerschein, um sich zu identifizieren. Anhand eines Reisepass konnte seine Identität aber dann doch zweifelsfrei festgestellt werden, so die Polizei.

Twitter eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Twitter Twitter immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Geld für Transport verlangt

Der Fahrer soll für seinen illegalen Menschen-Transport Geld verlangt und auch erhalten haben, gaben einige der transportieren Männer an. Der mutmaßlichen Schlepper wurde daraufhin festgenommen. Auch die anderen Beteiligten wurden aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

40.000 Teilnehmer, Demo-Stopp am Ring und Festnahmen