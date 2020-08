Wer schnell und unbürokratisch Wohnraum benötigt, ist bei „Mein Wien- Apartment“ richtig.

WIEN. Vom Meidlinger Kabelwerk bis zum Donaustädter Sonnenhof: Über rund 3.700 „Heimplätze“ verfügt „Mein Wien Apartment“ in insgesamt 27 über das ganze Stadtgebiet verstreuten Apartmenthäusern. Der „Fonds für temporäres Wohnen in Wien hilft Menschen in prekärer Wohnsituation, sofern diese nicht selbst verschuldet oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde“, ist auf der Website zu lesen. Darunter fallen Menschen in allen möglichen Lebenssituationen“, sagt Geschäftsführer Stefan Hawla, “vom Scheidungswaisen bis zu häuslicher Gewalt.“ Aber auch Lehrlinge und Studierende können in einem der Häuser wohnen – „alle, die eine Ausbildung machen.“

Alleinstellungsmerkmal von „Mein Wien-Apartment“ ist die rasche Hilfe mit Wohnraum, der zwar nicht groß – die Apartments haben im Durchschnitt 30 Quadratmeter –, aber günstig ist: Ab etwa 350 Euro kosten die möblierten Wohnmöglichkeiten für maximal zwei Personen pro Monat, „inklusive Warmwasser, Strom und Heizung.“

Einziehen noch am selben Tag

In einem Gespräch wird die persönliche Lebenssituation geklärt. Für einen Heimplatz benötigt man auch eine Arbeitsbestätigung. Wer kein eigenes Einkommen hat, braucht einen Bürgen. „Dann kann man schon ein Apartment besichtigen. Im Idealfall kann man noch am selben Tag einziehen“, freut sich Hawla.

Wie lange können die Bewohner maximal bleiben? „Wir haben fünf Jahre Höchstwohndauer“, sagt Hawla, „die meisten bleiben rund zweieinhalb Jahre bei uns.“ Es gibt auch eine Mindestwohndauer, sie beträgt sieben Monate.

Gegründet wurde „Mein Wien-Apartment“ 1971 von der Stadt Wien und den Sozialpartnern, also der Arbeiterkammer, dem Gewerkschaftsbund, der Indus-triellenvereinigung und der Wirtschaftskammer. Damals waren Zuwanderer die Hauptzielgruppe der Heimplätze, was sich inzwischen geändert hat. „Gleich geblieben ist aber, dass wir keinerlei Subventionen erhalten“, weiß Hawla, „und dass es bei uns weder Provision noch Vermittlungsgebühr gibt.“

Infos auf www.mein-wien-apartment.at oder unter 01/795 040