Das beliebte Wienerlied-Duo Katharina Winand & Andreas Ertl überraschen mit einem witzigen selbstgeschriebenem Lied zu dem der bekannte Wienerlied-Komponist Leopold Großmann die Musik komponiert hat: I bin heut' feiern mit mein Babyelefant! Es handelt sich um ein schwungvolles Lied, bei dem der Komponist selbst am Klavier sitzt und das Akkordeon von Cyril Gurtner eingespielt wurde. Der Komponist selbst hat einen kurzen Gastauftritt in dem schrägen Musikvideo. Die Musik geht ins Ohr und der witzige Text beschreibt eine sehr ungewöhnliche Story. Mehr soll an dieser Stelle hier nicht verraten werden. Der Großteil des Musikvideos wurde in Ottakring gedreht - sogar im beliebten Restaurant Bierfink. Als Kameramann war Alexander Steinhäuser, der Sohn der bekannten Regisseurin und ehemaligen Soubrette Trude Stemmer, im Einsatz. Er war bereits bei dem vorherigen erfolgreichen Musikvideo des Duos für die Kamera verantwortlich. Bereits damals stammte der Liedtext von Katharina Winand & Andreas Ertl und die Musik von Leopld Großmann. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben die beiden bereits viele bekannte Wienerlieder verfilmt, die alle auf YouTube zu sehen sind. Vor einiger Zeit haben sie auch ihr erstes CD-Album veröffentlicht.

Alles in allem ein toller Satirebeitrag zur momentanen Situation. Humor ist in dieser besonderen Zeit wichtiger denn je. Hier kann dieses brandneue und bereits jetzt erfolgreiche Musikvideo auf YouTube angesehen werden: YouTube-Musikvideo