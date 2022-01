Eine Anmeldung für die Caritas-Schulen ist in Wien ab sofort möglich. Die Schülerin Maria Huger erzählt der BezirksZeitung, wie es ihr in der Ausbildungsstätte für Sozialberufe gefällt.



WIEN. "Als ich in der Mittelschule war, habe ich überlegt, was mich eigentlich interessiert. Dann dachte ich mir, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite. Daraufhin habe ich mich ein wenig umgeschaut und bin auf die Caritas Schule Seegasse gestoßen", erzählt Maria Huger, die heuer an der HLW für Sozialmanagement in der Seegasse maturieren wird.

Maria Huger befindet sich im letzten Schuljahr der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) mit Fokus auf Sozialmanagement in der Seegasse am Alsergrund.

Foto: privat

hochgeladen von Anna-Sophie Teischl

Die Fachschule für Sozialberufe soll Jugendliche ab 14 Jahren auf spätere Ausbildungen im Sozial- und Pflegebereich vorbereiten. Die Schülerinnen und Schüler schließen mit einer vollwertigen Berufsausbildung sowie einer Matura ab.

Praktische Erfahrung im Fokus

Doch der Fokus liegt in dieser Ausbildungsstätte insbesondere auch auf der Praxis: "Dadurch, dass wir viele Praktika haben, konnte ich mich in den verschiedenen Tätigkeiten ausprobieren und so herausfinden, was mir Spaß macht, und was nicht. Ich habe beispielsweise in einem Pflegewohnhaus gearbeitet oder letztes Jahr in einem Kinder-Camp. Es ist sehr spannend, in die unterschiedlichen Felder einzutauchen“, so Huger weiter.

Die Schülerinnen und Schüler der HLW für Sozialmanagement müssen drei Sozialpraktika während ihrer Schullaufbahn absolvieren.

Foto: Reiner/Riedler

hochgeladen von Anna-Sophie Teischl

Für Quereinsteiger ab dem 17. Lebensjahr steht zudem die Schule für Sozialbetreuungsberufe offen. Hier kann der Fokus frei nach Belieben auf Familienarbeit, Altenarbeit, Behindertenarbeit und Behindertenbegleitung gelegt werden.

An zwei Standorten in Wien bietet die Caritas ein Bildungsangebot: Neben dem Ausbildungszentrum in der Seegasse (1090) gibt es auch die Schule für Sozialbetreuungsberufe in der Brotfabrik (1100). Die Anmeldung ist hier ab jetzt möglich.

Mehr Infos zu den Schulen, den Infotagen sowie zur Anmeldung gibt es online auf seegasse.caritas-wien.at (Standort Seegasse) sowie auf sob.caritas-wien.at (Standort Absberggasse).

Mehr zum Thema:

Anmeldung für Caritas-Schulen in Wien ab sofort möglich