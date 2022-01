In Favoriten sind am Freitag vier Bekannte wegen eines früheren Konflikts gewaltsam in Streit geraten. Dabei fielen Schüsse auf der Straße und die Männer attackierten einander mit den Fäusten und Pfefferspray.

WIEN/FAVORITEN. Freitagabend ist es in der Favoritner Raaber-Bahn-Gasse zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen vier Männern gekommen. Die Männer dürften sich bereits aus der Vergangenheit gekannt haben und sich schließlich wegen eines früheren Streits gegenseitig auf der Straße attackiert haben.

Laut Polizei handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole.

Laut Polizei sollen gegen 21.40 Uhr zwei Brüder (21 und 27 Jahre alt) zwei ihnen bekannten Männern (23 und 24 Jahre alt) auf der Straße begegnet sein. Aufgrund von Problemen aus der Vergangenheit gerieten die vier erneut in Streit. Die Brüder wollten offenbar zunächst weggehen, um einer Auseinandersetzung zu entgehen. Daraufhin soll jedoch der 23-Jährige eine Schusswaffe gezogen und die beiden damit bedroht haben.

23-Jähriger gab Schüsse ab

Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der sich die Beteiligten gegenseitig mit Pfefferspray und den Fäusten attackiert haben sollen. Dann soll der 23-Jährige Schüsse aus der Schusswaffe abgegeben und mit dem Magazinboden einen der Brüder auf den Kopf geschlagen haben.

Daraufhin alarmierten Passanten den Polizeinotruf. Die Beamten konnten den Sachverhalt klären und die Tatwaffen sicherstellen. Der 23-Jährige und der 24-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

Alle Beteiligten wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Im Zuge des Gerangels wurden drei der Männer verletzt. Die Brüder wurden mit der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht. Die beiden Festgenommen befinden sich in polizeilicher Anhaltung.

