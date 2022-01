Anders als in den meisten anderen Bundesländern sind in Wien die Selbsttests nicht als 3-G-Nachweis gültig. Wir haben die Wienerinnen und Wiener gefragt, was sie davon halten.

WIEN. Seit 21. Jänner sind Selbsttest, auch Wohnzimmer- oder Nasenbohrtests genannt, wieder als 3-G-Nachweis gültig. Die Selbsttests sind 24 Stunden gültig. Das hat die Bundesregierung diese Woche beschlossen. Grund dafür ist die mangelnde PCR-Infrastruktur und das mancherorts tagelange Warten auf das Ergebnis.

In Wien sieht die Lage anders aus. Hier gibt es genug Kapazitäten, um die große Zahl an täglichen PCR-Tests rasch auszuwerten. Die Bundeshauptstadt setzt auch weiterhin auf diese Strategie und erteilt den Selbsttests eine klare Absage.

"Testen interessiert mich nicht"

Die Wohnzimmertest sind auch weiterhin in Wien nicht gültig und können somit nicht als 3-G-Nachweis, etwa für den Arbeitsplatz, verwendet werden. Wir haben die Wienerinnen und Wiener gefragt, wie sie dazu stehen. Die meisten befürworten das Vorgehen: "Das PCR-Testangebot ist sehr gut in Wien, damit bin ich zufrieden", sagt etwa Michael (42).

Die Selbsttests haben in Wien weiterhin keine Gültigkeit. Als Testnachweis gilt nur ein PCR-Test oder ein Antigentest, der von geschultem Personal abgenommen wurde.

Die 21-jährige Miriam sieht das ähnlich. "Die Wohnzimmertests sind meiner Meinung nach nicht so sicher wie PCR-Tests, deswegen finde ich das gut", sagt sie. Es gibt aber auch jene, denen das Testen mittlerweile egal ist, wie etwa Roland (66). "Ich lass mich nicht testen, ich bin dreimal geimpft".

Michaela (51) befürwortet zwar die PCR-Tests ist aber in Hinblick auf die derzeitige Omikron-Welle gegen strengere Maßnahmen. Sie ist der Meinung, dass impfen, Maske tragen und testen ausreichend ist. "Man wird auch überall nach 2-G gefragt", sagt sie.

