In welchem Wiener Bezirk haben sich die meisten Menschen gegen Corona impfen lassen und wo die wenigsten? Bei der Zahl der Vollimmunisierten hat sich Wien in den letzten Wochen dem österreichischen Durchschnitt angenähert, doch innerhalb Wiens gibt es beachtliche Unterschiede.



In Wien sind mit Stand 7. Oktober knapp über 60 Prozent der Menschen voll gegen Corona immunisiert. Fast 64 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben zumindest den ersten Stich erhalten. Auf Bundesebene sehen die Zahlen mit 61 Prozent Vollimmunisierten und knapp 65 Prozent Teilimmunisierten geringfügig besser aus.

Wien-Neubau ist Spitzenreiter

Den höchsten Anteil an vollständig Geimpften weist in Wien der Bezirk Neubau auf. So haben sich dort bereits knapp 68 Prozent vollständig impfen lassen. Der Anteil der Menschen mit zumindest einer Impfung liegt im siebten Bezirk sogar bei über 70 Prozent. Für die allseits herbeigewünschte "Herdenimmunität" nimmt die Stadt Wien die Schwelle von 70 Prozent an – zumindest Neubau ist von diesem Ziel nicht mehr weit entfernt.

Der Impffortschritt in Wien ist von Bezirk zu Bezirk sehr unterschiedlich.

Dicht dahinter folgen die Bezirke Hietzing und Alsergrund mit 67 bzw. knapp unter 67 Prozent an Vollimmunisierten. Über dem Wien-Durchschnitt von 60 Prozent rangieren noch die Bezirke 1, 3, 4, 6, 8, 14, 18, 19, 21, 22 und 23.

Nachzügler im Impfen

Das Schlusslicht im Wiener Impf-Ranking ist Favoriten. Dort sind gerade einmal 53 Prozent der Menschen vollständig gegen Corona immunisiert. Ein wenig besser steht Brigittenau mit knapp 55 Prozent da, Simmering rangiert an drittletzter Stelle mit knapp über 55 Prozent.

Die Stadt Wien versucht mit unterschiedlichen Maßnahmen die Impfbereitschaft der Menschen zu erhöhen. Die Impfangebote werden möglichst niederschwellig gestaltet, so gibt es jetzt auch in den Schnupfen-Boxen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Ab Mitte Oktober erhält jeder Wiener Haushalt einen Impf-Brief, der in mehreren Sprachen über die Corona-Impfung allgemein über gängige Impfmythen und über die Auffrischungsimpfung informiert.

Die ersten Auffrischungsimpfungen



Während mehr als 30 Prozent der Wienerinnen und Wiener noch gar nicht gegen Corona geimpft sind, haben einige schon ihre Auffrischungsimpfung erhalten, nämlich 0,7 Prozent. Darunter sind vor allem alte Menschen, bei denen der Impfschutz schneller nachlässt und Personen im Gesundheitswesen.

