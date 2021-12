Das Wetter zeigt sich in Wien am Wochenende wieder freundlicher. Am Freitag kämpfen sich einige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke, auch der Samstag verspricht überwiegend sonnig zu werden. Mehr Wolken warten dann am Sonntag auf die Wiener.

WIEN. Schon am Freitag gibt es immer wieder die Chance auf einige Sonnenstrahlen. Laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) ziehen weiterhin Wolkenfelder durch, aber immer wieder gibt es Sonnenphasen. Der Wind aus Nordwest weht mäßig bis lebhaft. Regentropfen bilden die Ausnahme. Frühtemperaturen um vier Grad, tagsüber bei maximal sieben Grad.

hochgeladen von Poldi Lembcke

Sonniges Wetter am Samstag

Am ersten Wochenendtag stellt sich überwiegend sonniges Wetter ein, ein paar tiefe Wolkenfelder werden aber noch über die Stadt ziehen. Dazu weht mäßiger Nordwestwind. Nach rund 3 Grad in der Früh hat es nachmittags bis zu 6 Grad.

Wie magst du das Wetter am liebsten?

Bewölkt am Sonntag

Am Sonntag überwiegt tagsüber meist die starke Bewölkung, nur zeitweise zeigt sich die Sonne. Dazu bläst kräftiger Westwind. Frühtemperaturen um 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 7 Grad.

