Weihnachten rückt in großen Schritten näher und der Wunsch nach einer romantischen Schneelandschaft wächst – leider sind die Chancen darauf auch dieses Jahr nicht groß. Mitte der Woche wird es kalt und sonnig, gegen Weihnachten hin jedoch warm und windig.

WIEN. Am Mittwoch setzt sich im Laufe des Tages sonniges Wetter durch. In der Früh gibt es laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) voraussichtlich am Stadtrand etwas Nebel, bevor sich überall sehr sonniges Wetter durchsetzt.

Es schaut wieder einmal nach grünen Weihnachten aus.

Strahlend sonnig ist es aber nicht, ein paar Quellwolken können tagsüber durchziehen. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen je nach Stadtlage minus sechs bis minus zwei Grad, Tageshöchsttemperaturen um plus ein Grad.

Kurze Sonnenfenster am Donnerstag

Am Donnerstag verdichten sich die Wolken mit einer aufziehenden Warmfront. Kurze Sonnenfenster ergeben sich am ehesten noch am Vormittag, dann ist es trüb. Vorerst bleibt es noch trocken, Regen wird dann aber für die Nacht auf Freitag erwartet. In den westlichen Außenbezirken ist lokales Glatteis nicht auszuschließen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Frühtemperaturen rund minus vier Grad, Tageshöchsttemperaturen um null Grad.

So wird Weihnachten

Leider wieder einmal keine weißen Weihnachten in Wien: Am Tag des Heiligen Abends bleibt die Sonne die meiste Zeit oberhalb einer dichten Wolkendecke verborgen. Speziell während der ersten Stunden des Tages können noch letzte Regentropfen fallen. Dazu weht teils lebhafter Westwind. Rund ein Grad in der Früh, tagsüber werden bis zu zehn Grad erreicht.

