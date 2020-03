Bei der heutigen Pressekonferenz zum Stadtraum Neues Landgut in der Favoritner Gösserhalle stellten Frau Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, ÖBB Vorstandsdirektorin Silvia Angelo und Herr Bezirksvorsteher Favoriten Marcus Franz das Projekt Neues Landgut vor!

So wie 2009 der letzte Zug am alten Südbahnhof abgefahren ist fahren heute die Bagger auf den Landgutgründen auf.

Im November soll hier auf den ehemaligen ÖBB Gründen der Spatenstich erfolgen und die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Neben 15oo Wohnungen die sich in Gemeinde-Genossenschaft und geförderten Mietwohnungen aufteilen, entstehen ein Bildungscampus der 1.1oo Kindern und Jugendlichen eine gesicherte Ausbildung garantieren soll.

Die Stadt Wien fördert das Projekt mi 75 Mio Euro

Nahversorgung und gute Infrastruktur ist bereits vorhanden.

Die Wohnungen und der Campus wird unterstützt von Photovoltaik Anlagen die den nötigen Strom erzeugen um im Winter zu beheizen und im Sommer für Kühlung zu sorgen!

Die ÖBB haben bereits mit dem Nordbahnhof, den Sonnwendviertel und jetzt dem Landgut eine Fläche von 2000 ha das entspricht ungefähr der Fläche vom 5.Wiener Gemeindebezirk deren Werte in öffentlicher Verantwortung stehen hier schon zur Verfügung gestellt!

Unsere Stadt wächst in die Breite es soll mehr Freizeitraum und solche Zentren überall in Wien geben, so Frau Vizebürgemeisterin!

Fotos © René Brunhölzl