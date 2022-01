Der Sturm brauste mit mehr als 100 km/h über Wien, der Schönbrunner Tiergarten wurde erneut bester Zoo Europas und die U19-Mädchen der FBC Dragons wurden Staatsmeisterinnen - am Montag, 17. Jänner, gings in Wien ordentlich zur Sache.

WIEN. Wer hinaus ging, musste Hut, Brille oder Toupet festhalten - so heftig ging der starke Sturm in allen Bezirken vor, dass sogar eine Solaranlage vom Dach fiel. Nichts Ungewöhnliches, aber trotzdem wunderbar ist die Nachricht, dass der Schönbrunner Tiergarten zum sechsten Mal infolge zum besten Zoo Europas gekürt worden ist. Und die U19-Mädel des Floorball-Vereins FBC Dragons aus Liesing wurden Staatsmeisterinnen - so schließt der Tag zumindest in zwei Bezirken mit einer Riesenfreude.

Sturm fordert Wiener Feuerwehr

Staatsmeistertitel für U19-Mädchen der FBC Dragons

Schönbrunn ist bester Zoo Europas

ÖAMTC begrüßt die geplante Machbarkeitsstudie

Becherpfand-Erlös vom DIF geht an "Ich bin O.K."

MieterHilfe startet Aufklärungskampagne