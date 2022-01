Der vierte Verdächtige im Fall der toten Leonie war im Sommer 2021 geflohen. In London konnte er verhaftet werden – nun soll er nach Österreich ausgeliefert werden.

ÖSTERREICH/WIEN. Ende Juni 2021 wurde die Leiche der 13-jährigen Leonie in einer Grünfläche in der Donaustadt gefunden. Das Mädchen war unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden. Drei Verdächtige konnten festgenommen werden - einem vierten Verdächtigen gelang die Flucht.

Er floh nach London, wo er per internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Seit er Ende Juli gefasst werden konnte, befand sich der Verdächtige in Auslieferungshaft. Am Mittwoch entschied das Gericht in London den Verdächtigen nach Österreich auszuliefern, berichtet die APA.

Hier wurde das tote Mädchen Ende Juni 2021 gefunden.

Foto: Screenshot Google Street View

hochgeladen von Lukas Urban

Auslieferung kommende Woche

Die Auslieferung soll demnach binnen der nächsten 17 Tage erfolgen. Der Anwalt des 23-Jährigen soll zuvor gegen die Auslieferung argumentiert haben. Grund dafür: Es liege noch keine Anklage vor. Das Gericht sah das anders und ordnete die Auslieferung an. Noch kann der Verdächtige jedoch Berufung einlegen.

Mehr zum Thema liest du hier:

13-Jährige in Wien erstickt auf Grünstreifen gefunden

Ermittler wissen nun, wie Leonie (13) starb

Vierter Tatverdächtiger per europäischem Haftbefehl gesucht