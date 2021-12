Am Abend des Sonntag, 19. Dezember, erstrahlten in der Wiener Innenstadt tausende Lichter zum Gedenken der Opfer der Corona-Pandemie.



WIEN. Der Künstler Daniel Landau und Roman Scamoni veranstalteten gestern Abend, 19. Dezember, ein Lichtermeer als Gedenkaktion für die Opfer der Pandemie. Das Lichtermeer fungierte zeitgleich als Zeichen der Solidarität mit dem Pflegepersonal, das in den letzten zwei Jahren stark in Anspruch genommen wurde und wenig Anerkennung für seine Dienste erhielt.

Warst du beim Lichtermeer dabei?

Die Hand ausstrecken

Mit einer Schweigeminute wurde der vielen Corona-Toten gedacht. Denn die Veranstalter wollten auch der Menschen, die in der Krise viel Leid erfahren hätten, gedenken. Der Hashtag #YesWeCare sei als Dank an alle zu verstehen, die im Gesundheitsbereich und in der Pflege tätig seien. „Wir verstehen uns nicht als Gegendemo“, erklärt Scamoni die Hintergründe des Lichtermeers. „Wir wollen einfach da sein, wir wollen zusammenkommen, miteinander Kerzen anzünden. Mir geht es um das Hand-Ausstrecken und Einladen.“

Mehr als 40 Organisationen solidarisierten sich mit dem Lichtermeer, darunter der Pensionistenklub, die Volkshilfe Wien und der Samariterbund. Sie alle wünschen sich, dass die Bemühungen der Pflegekräfte die nötige Achtung erhalten und dass die Opfer der Pandemie uns in Erinnerung bleiben.

Van der Bellen als prominente Unterstützung

Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm am Lichtermeer teil – zwar nicht persönlich mit den Menschen am Ring, doch zündete er eine Kerze an und platzierte diese gut sichtbar in einem Fenster der Hofburg.

