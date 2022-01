Am ersten Schultag wurden rund 600 Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet. Am Wochenende waren es 1.354 positive Tests bei den Schülern und 121 bei Kindergarten-Kindern.

WIEN. Am Wochenende vor dem Schulstart am Montag, 10. Jänner gab es einen großen Ansturm auf PCR-Tests- und Abgabestationen. Insgesamt 136.000 Schüler ließen sich in diesem Zeitraum testen. Bei 1.354 von diesen wurde eine potentielle Neuinfektion mit dem Corona-Virus festgestellt.

Rund 2.000 Schüler haben ein möglichen positives PCR-Test-Ergebnis bekommen.

Foto: tba

hochgeladen von Salme Taha Ali Mohamed

„Unter herausfordernden Bedingungen haben wir gemeinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen, Kindern und Eltern einen guten Schulstart nach den Weihnachtsferien ermöglicht" , sagt Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr über die hohe Testbereitschaft in der Bevölkerung. "Ganz wichtig waren die Testungen vor dem ersten Schultag. Hier möchte ich mich bei allen bedanken, die dem Appell der Stadt Wien nachgekommen sind."

121 Kindergarten-Kinder positiv

Bei den 17.000 Kindergarten-Kindern, mit denen die Eltern am Wochenende Tests durchführten, entdeckte man 121 mögliche Neuinfektionen. Derzeit gibt es noch keine verpflichtenden Tests an den Kindergärten in Wien.

Anders in den Schulen: Hier wurde bei jenen Kindern nachgetestet, die kein PCR-Testergebnis mitbrachten. Gleich am ersten Schultag wurden weitere 139.000 PCR-Tests gemacht, bei denen 639 positiv ausfielen. Die genaue Abklärung der Neuinfektionen erfolgt durch die Gesundheitsbehörden.

Der Ansturm auf die PCR-Test- und Abgabestationen war groß am Wochenende. Grund dafür war der Schulstart am 10. Jänner.

Foto: kk

hochgeladen von Salme Taha Ali Mohamed

"Wir wissen, dass die aktuelle Zeit für Lehrpersonal, Eltern und Kinder sehr belastend ist. Daher unterstützen wir mit einem flächendeckenden Netz an PCR-Testungen und Schutzmaßnahmen den Schulalltag und geben so viel Sicherheit wie möglich", so Wiederkehr. "Dabei verfolgen wir entschlossen unser Ziel: sichere und offene Schulen.“

Das könnte Dich auch interessieren:



Neue Corona-Regeln und 3.474 Neuinfektionen in Wien