Die Wienerinnen und Wiener bekommen weiter eine Verschnaufpause von der extremen Hitze in den letzten Wochen. Auch in den nächsten Tagen ist mit vereinzelten Schauern zu rechnen.



WIEN. Am Mittwochvormittag ziehen ein paar dichtere Quellwolken über die Stadt und gegen Mittag beginnt die Schauerbereitschaft zu steigen. Der Nachmittag verläuft mit dem Durchzug einiger Schauerzellen unbeständig. Gegen Abend hin beruhigt sich das Wetter wieder. Der Wind weht mäßig aus Nordwest. Frühtemperaturen um 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis 26 Grad.

Am Donnerstag ziehen dichte Wolken über die Bundeshauptstadt. Am Nachmittag können diese auch etwas Regen beinhalten. Die Sonne scheint nur zwischendurch etwas. Der Wind weht mäßig, in freien Lagen teils lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen um 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen kaum über 23 Grad.

Klimawandel bemerkbar



Auch am Freitag wird es leider nicht wärmer. Es kann einzelne Regenschauer geben. Zeitweise scheint aber auch die Sonne. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Frühtemperatur um 15 Grad, Tageshöchsttemperatur um 23 Grad.

In den letzten Wochen war es in Wien extrem heiß.

hochgeladen von Hans Flankl

Zum Wochenende wird es endlich wieder etwas wärmer und sonniger. Am Samstag scheint zeitweise länger die Sonne, um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag ziehen aber zeitweise auch etwas mehr Wolkenfelder durch. Der Wind weht mäßig, gelegentlich etwas auffrischend aus Nordwest. Frühtemperatur um 16 Grad, Tageshöchsttemperatur um 25 Grad.



