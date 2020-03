Zwei Verdachtsfälle auf Coronavirus: Möglicherweise sind zwei Lehrerinnen der Volksschule in der Galileigasse mit dem Coronavirus infiziert. Das Test-Ergebnis steht noch aus. Die Schule im 9. Bezirk wurde sicherheitshalber gesperrt.

ALSERGRUND. Möglicherweise sind zwei Lehrerinnen der Volksschule in der Galileigasse mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen weisen Symptome auf und hatten auch Kontakt zu Menschen, die den Virus haben. Die beiden Lehrerinnen wurden mittlerweile getestet , doch steht das Ergebnis noch aus.

Die Volksschule in der Galileigasse wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt. Die Test-Ergebnisse der beiden möglicherweise Infizierten werden im laufe des Tages erwartet. Liegen die Ergebnisse vor, wolle man weitere Maßnahmen treffen, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).



Eine Vorsichtsmaßnahme

Veranlasst wurde die Schließung der Volksschule von den Gesundheitsbehörden in Abstimmung mit der Bildungsdirektion. Von dieser Vorsichtsmaßnahme betroffen sind rund 200 Schüler und 35 Lehrer.

Bislang wurden in Österreich 4.000 Menschen auf das Coronavirus getestet. Die meisten Menschen mit Coronavirus gibt es in Wien und Niederösterreich.

Von den in Österreich 47 infizierten Menschen sind 17 aus Wien und 15 aus Niederösterreich, berichtete Detlef Polay, Sprecher des Einsatzstabs im Innenministerium. In Salzburg, der Steiermark und Tirol wurden jeweils vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In Vorarlberg, Oberösterreich und Kärnten war es je eine Person.

