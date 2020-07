Über den Dächern von Wien: Der Stadtwanderweg 4 führt von Hütteldorf hinauf zur Jubiläumswarte – Fernblick inklusive.



WIEN. Ganze 220 Höhenmeter geht es auf dem Stadtwanderweg 4 hinauf, bis man bei der Jubiläumswarte angelangt ist. Das Wiener Stadtgebiet muss man dabei nicht verlassen.

Startpunkt ist die Station Rettichgasse des 49ers: Von dort marschiert man stadtauswärts bis zur Rosentalgasse, der man bis in die Dehnegasse folgt. Immer am kühlen Bach entlang führt der Weg nun hinauf in den Dehnepark, dessen Grünfläche für die Öffentlichkeit erst seit 1973 zugänglich ist.

Das reinste Abenteuer

Davor gehörte er dem Schauspieler und Regisseur Willi Forst, der die heutige Ruinenvilla mitten im Park lange Zeit bewohnte. Für Kinder ist der Dehnepark ein einziges Abenteuer: Bachläufe, Brücken und ein kleiner Teich mit echten Schmuckschildkröten lassen die nächste Etappe des Stadtwanderwegs leicht vergessen. Vorbei an einer Kletterwand führt sie zum Silberteich, in dessen Idylle man herrlich rasten kann. Schließlich geht es nun hinauf zur Satzbergwiese, von der man mit einem Fernblick über den Lainzer Tiergarten und das westliche Wien einen Vorgeschmack auf die Aussicht von der Jubiläumswarte erhält.

Über die Wickengasse und den Seglerweg gelangt man zur Waldschule: Ausgestopfte Tiere, Baumschnittmodelle und viele Schautafeln bieten auf dem Gallitzinberg einen Crashkurs in Sachen Wald. Auch den Stadtwanderweg-Stempelpass kann man dort abstempeln. Höhepunkt der Wanderung ist der Aufstieg auf die 31 Meter hohe Jubiläumswarte, deren hölzerne Vorgängerin 1898 zum 50-jährigen Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josephs errichtet wurde.

Fernblick bis zu den Karpaten

Vom Schneeberg im Süden über die Karpaten im Osten bis zum Ötscher im Westen reicht der Blick bei gutem Wetter. Wer das Fernrohr benutzen will, sollte Ein-Euro-Münzen mithaben. Nach dem Abstieg über 189 Stufen marschiert man an einem Kirschbaum vorbei und durch den Gemeindewald weiter zur Kreuzeichenwiese, einem der schönsten Picknickplätze der Stadt.

Im Gras sind historische Grenzsteine mit der Aufschrift BAZS versteckt. Sie stehen für "Benno Abt Zu Schotten", stammen aus dem 18. Jahrhundert und erinnern daran, dass das Gebiet damals zum Grundbesitz des Schottenstifts in der Inneren Stadt gehörte. Nach der Steinbruchwiese und der Loiblstraße geht es zum Kleibersteig und von dort zum Schutzhaus Rosental. Wem jetzt schon die Füße wehtun, der kann dort über einen neu angelegten Fußreflexzonenpfad balancieren, während die Kinder auf dem Spielplatz herumtollen. Natürlich kann man bei klassischer Wiener Küche auch einkehren – verdient hätte man sich’s nach den Strapazen.

An einer Kleingartensiedlung vorbei geht es zurück in den Dehnepark und von dort wieder zum Ausgangspunkt. Rund sieben Kilometer hat man jetzt zurückgelegt. Für geländegängige Kinderwägen eignet sich der Stadtwanderweg 4 nur bedingt, Hunde haben es da wesentlich leichter.

Auch der Stadtwanderweg 1 hat so einiges zu bieten. Die bz hat sich die Wanderschuhe angezogen und ist von Nussdorf auf den Kahlenberg gegangen.

Von Sievering aus sind wir den Stadtwanderweg 2 gegangen.

Hier geht es zum detaillierten Bericht über den Stadtwanderweg 3, der von Neuwaldegg auf das Hameau führt.