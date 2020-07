Kinder, Kräutersammler und Weingenießer sind am Stadtwanderweg 5 richtig: Er führt auf den Bisamberg.



WIEN. Der weinselige Rundwanderweg startet an der Endstation des 31ers in Stammersdorf. Über die Josef-Flandorfer-Straße und die Luckenschwemmgasse gelangt man in die Liebleitnergasse. Über die Cless- und die Neusatzgasse marschiert man zum Parkplatz in der Hagenbrunner Straße, wo man all jene trifft, die mit dem Fahrrad, dem Auto oder dem Bus hierhergefahren sind – hier macht auch die Autobuslinie 228 halt.

Nun wird es steiler: Die Senderstraße führt stetig bergauf und ist nach dem früheren, 265 Meter hohen Rundfunksender Bisamberg benannt. Seit seiner Sprengung 2010 ist der 13 Meter niedrigere Donauturm Österreichs höchstes Bauwerk. Auf Hausnummer 27 wartet das Weingut Weinhandwerk mit seinem idyllischen Gastgarten auf Besucher. Der Untere Senderrundweg führt rund um den Bisamberg herum oder direkt zum Magdalenenhof: Der Berggasthof ist für seine Schwammerlgerichte mit passenden Weinspezialitäten in ganz Wien bekannt. Den Wanderpass sollte man eventuell vor dem Weingenuss abstempeln, sonst vergisst man noch darauf. Wer lieber in freier Natur jausnet, hat auf den Lagerwiesen ringsherum reichlich Gelegenheit dazu –und begegnet dabei vielleicht auch den streng geschützten Zieseln, die man keinesfalls füttern sollte.

Perfekt für Kräutersammler

Auch Kräuterhexen beiderlei Geschlechts werden von der bunten Flora, die auf dem Trocken- und Halbtrockenrasen der Natura-2000-Wiesensteppe prächtig gedeiht, mehr als nur entzückt sein. Genauso geht es übrigens den vielen Ziegen, die seit Jahrzehnten knabbernd die Pflege der Wiesen und damit die Schönheit der Landschaft auf dem Bisamberg unterstützen. Über die Eichendorffhöhe geht es weiter zur Elisabethhöhe, wo ein großer Waldspielplatz auf kleine Abenteurer wartet.

Wer sich für Sandkiste, Klettergerüst und Rutsche schon zu groß fühlt, kann inzwischen die eindrucksvolle Fernsicht bewundern: Vom Leithagebirge über die Hainburger Berge bis zu den Kleinen Karpaten reicht der Blick über das ganze Donautal – und natürlich auch über Wien. Der Promenadenweg Falkenberg führt hinunter zu den Alten Schanzen. Sie sind Reste von Befestigungsanlagen aus den preußischen Kriegen um 1866. Über die Luckenholz- und die Clessgasse erreicht man wieder Stammersdorf, wo sich die etwa zehn Kilometer lange Runde des Stadtwanderwegs 5 schließt.

