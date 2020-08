(siv). In wenigen Wochen geht die Schule wieder an. Das stellt viele Familien vor einige Herausforderungen, auch finanzieller Natur. Corona hat das Haushaltseinkommen vieler Familien sinken lassen, für viele war aber auch schon davor Ebbe im Börserl. Vor allem Schultaschen, Federpennale, Stifte sowie alle anderen notwendigen Schulsachen reißen ein größeres Loch ins Familienbudget. Der gemeinnützige Verein M.U.T. ruft daher zur Sammelaktion für Schülerinnen und Schüler auf.

Starke finanzielle Belastung

"Aus Erfahrung wissen wir, dass Schulsachen pro Jahr und Kind zwischen 100 und 300 Euro kosten, je nach Schultyp und Alter der Kinder bzw. Jugendlichen", so Chiara Ivankovits, die für das Sammelprojekt verantwortlich ist. "Das ist für viele Familien nur schwer zu stemmen, überhaupt wenn es mehrere Kinder gibt. Daher suchen wir für diese Schülerinnen und Schüler gut erhaltene Schulsachen. Wir wissen, dass sich viele Kinder fürs neue Schuljahr oder bei einem Schulwechsel neue Schultaschen und Zubehör wünschen und oft auch bekommen. Wir freuen uns daher über gut erhaltene Utensilien, die im nächsten Jahr von ihren Besitzern und Besitzerinnen nicht mehr gebraucht werden. Es wäre viel zu schade, diese wegzuwerfen.".

Nehmen, nicht schämen

Das Projekt hat M.U.T. bereits vor sechs Jahren das erste Mal ins Leben gerufen, gemeinsam mit Partnern wie der Evangelischen Volksschule in der Gumpendorfer Straße in Wien Mariahilf. Unter dem Motto "Nehmen, nicht schämen" bittet der Verein um Schultaschen und andere gut erhaltene Lernutensilien, um sie um sie direkt im Herbst an finanziell benachteiligte Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. „Uns liegt es am Herzen, dass wir die Umverteilung von Schulsachen im Auge behalten. Viele der gespendeten Dinge sind von bester Qualität. Es ist wichtig und gut, dass sie so lange wie möglich Verwendung finden“, erklärt Chiara Ivankovits. Kosten für Utensilien, die neu zugekauft werden müssen, werden nach Fallprüfung mittels Gutscheinen vom Verein MUT übernommen.

Außerdem nimmt M.U.T. gerne auch gebrauchte, aber funktionstüchtige Laptops entgegen, um sie an Jugendliche zu verteilen, da gerade in Corona-Zeiten viele auf Computer als Lernhilfe angewiesen sind.

Die Spenden können im Vereinszentrum in der Linken Wienzeile 37, 2. Hof, 1040 Wien, jeweils Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr abgegeben werden.

Kontakt: schulstarthilfe@verein-mut.eu

Info: www.verein-mut.eu