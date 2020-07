Schönes Wetter und Abstandsregeln locken zum Feiern nach draußen. Aber was ist erlaubt, was verboten?



WIEN. Vom Donaukanal zum Coronakanal: Der Ort am Wasser und mitten in der Stadt, der bei Schönwetter in Ermangelung geöffneter Clubs zur Tanzfläche umgewandelt wurde, war zuletzt in aller Munde. Laute Musik, viele Menschen und illegaler Getränkeverkauf riefen dort die Polizei und die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien auf den Plan.

"Der Donaukanal im Abschnitt zwischen Flex und Badeschiff ist sicher ein Hotspot", sagt der Sprecher der Gruppe Sofortmaßnahmen. So schlimm wie zu Beginn des Sommers sei es aber nicht mehr. Die Anrainerinnen und Anrainer fühlen sich vor allem durch zu laute Musik gestört, egal ob sie nun aus mitgebrachten Boxen auf "privaten Partys" oder aus den Anlagen der Bars entlang des Kanals erschallt. Sowohl die Besitzer der einen als auch der anderen werden bei Ruhestörung abgemahnt oder angezeigt.

Am Wasser feiern ist in Wien allgemein beliebt, das gilt für die Alte Donau genauso wie die Donauinsel. "Lärm auf der Donauinsel wird über das Wasser getragen und stört vor allem am Handelskai die Bewohner", heißt es aus der Gruppe Sofortmaßnahmen. Was "ungebührlicherweise störender Lärm" ist, wie es im Gesetz heißt, stellt die Polizei vor Ort fest. Die Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gilt dabei als Ruhezeit.

Die Anzahl der Einsätze hat sich gegenüber dem vorhergehenden, coronalosen, Sommer aber nach Einschätzung der Landesleitzentrale nicht verändert. Das Phänomen werde aufgebauscht: "Der Begriff der ,illegalen Party‘ wird medial inflationär verwendet, ohne dass man genau weiß, was damit gemeint sein soll", teilt die Polizei mit.

Musik ist erlaubt



Grundsätzlich ist draußen feiern angesichts der Corona-Pandemie eine gute Idee – ob es sich nun um einen Kindergeburtstag oder das Leben an sich handelt. Nach derzeitiger Kenntnis wird der Virus in geschlossenen Räumen um vieles leichter übertragen als im Freien. Die Abstandsregel von einem Meter zu nicht im eigenen Haushalt lebenden Personen gilt es dabei einzuhalten, egal ob mit Freunden auf der Wiese oder beim Open-Air-Konzert.

Wer ein Fest nach draußen verlegen möchte, und nun nicht sicher ist, ab wann es sich um eine illegale Party handelt, den kann die für Veranstaltungen zuständige Magistratsabteilung 36 beruhigen: "Genehmigungspflichtig nach dem Wiener Veranstaltungsgesetz sind nur öffentliche Veranstaltungen. Familienfeiern gelten ausdrücklich als nicht öffentlich", heißt es von dort. Auch wenn auf so einer Feier Musik gespielt wird, muss das nicht genehmigt werden. Für Ruhestörung gelten – siehe oben – aber überall die gleichen Regeln.

Genehmigungspflichtig als Veranstaltung ist ein Treffen im öffentlichen Raum erst, wenn es Live-Musik gibt oder mehr als 300 Personen zusammenkommen. Letzteres wäre, zumindest ohne fix zugewiesene Sitzplätze, laut der geltenden Corona-Schutzbestimmungen aber ohnehin noch den ganzen Sommer über verboten.