Ein Mund-Nasen-Schutz ist ab sofort etwa im Natur- und Kunsthistorischen Museum, in der Albertina und im Wien Museum verpflichtend: In einigen großen Wiener Museen herrscht wieder Maskenpflicht.

WIEN. Nach einer Sitzung der kaufmännischen Direktionen der Bundesmuseen stand es fest: "Seit heute gilt bei uns wieder Maskenpflicht. Wir haben uns dazu entschlossen, um den Leuten mehr Sicherheit zu geben", erklärte eine Sprecherin des Naturhistorischen Museums (NHM).

Aber auch im Kunsthistorischen Museum (KHM), in der Albertina und der Albertina Modern gilt Maskanpflicht, genauso wie im Museum für angewandte Kunst (MAK) und an allen Standorten des Wien Museums: "Wir haben sie vergangenen Freitag eingeführt", war aus dem Wien Museum zu hören. In der Albertina trugen auch schon vor Einführung des verpflichtenden Ansteckungsschutzes rund die Hälfte der Besucher eine Gesichtsmaske.

Das mumok im Museumsquartier kann noch ohne Mund-Nasen-Schutz besucht werden.

Foto: Oliver Plischek

hochgeladen von Mathias Kautzky

Unmaskiert ins Museum

Das Museum moderner Kunst (mumok) kann noch ohne Gesichtsschutz besucht werden, auch im Leopold Museum und im Technischen Museum herrscht aktuell noch keine Maskenpflicht – dort setzt man auf Freiwilligkeit: "In Räumen, in denen der Sicherheitsabstand schwer einzuhalten ist, ersuchen wir unsere Besucher eine Maske aufzusetzen", so eine Sprecherin. Allerdings behält man sich in diesen Museen vor, bei Verschärfung der Coronavirus-Situation eine Maskenpflicht einzuführen.

Im KHM wird der Mund-Nasen-Schutz beim Museumseingang zum Kauf zur Verfügung gestellt, allerdings mit künstlerischem Mehrwert: Mit zwei Künstlerinnen hat das Museum an der Ringstraße Masken im Corporate Design des KHM produziert. Der Erlös fließt in das allgemeine Budget des Hauses.