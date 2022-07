Kurz nach der Präsentation des Endberichts des Klimarats am Montag kamen auch Stimmen aus Wien. So bedankte sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky für dessen Arbeit und meinte: „Jetzt ist die Regierung am Zug!“



WIEN. 100 Bürgerinnen und Bürger haben sich seit Jahresbeginn gemeinsam mit Expertinnen und Experten an sechs Wochenenden zusammengesetzt und an Maßnahme-Konzepte zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 gearbeitet. Nun wurde ein Endbericht und 93 Empfehlungen vorgelegt. Diese wurden am Montagnachmittag Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) übergeben.

Die Vorschläge reichen von der Verabschiedung eines sofortigen Klimaschutz-Gesetzes, Tempo 90 auf den Landstraßen, der Stopp von Subventionen fossiler Energie über die Forderung einer "City Maut" bis hin zu Gratis-Tickets für Öffentliche Verkehrsmittel.

"Wir wissen, dass es den Klimawandel gibt, wir wissen, welche Lösungen es gibt, damit er gestoppt werden kann, aber es wird einfach nichts gemacht", so Julia Riffelsberger, Teilnehmerin des Klimarats am Montagnachmittag bei der Pressekonferenz zur Übergabe des Endberichts an die Bundesregierung. "Tut endlich was", brachte es außerdem Georg Kaser, Gletscher- und Klimaforscher sowie wissenschaftlicher Beirat des Klimarats, auf den Punkt.

Foto: BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie /APA-Fotoservice/ Martin Hörmandinger

Wien mit eigenem Klimarat



Stimmen zum Endbericht des Klimarats kamen auch aus der Bundeshauptstadt. „Bürger*innnen-Beteiligung ist gerade beim Thema Klimaschutz enorm wichtig, weil es um unser aller Zukunft geht. Deshalb gilt der Dank allen, die sich beim Klimarat des Bundes in den letzten Wochen so engagiert eingebracht haben“, betonte am Montag Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). „Wir haben auch in Wien bereits wichtige Beteiligungsprojekte ins Leben gerufen – angefangen von den Klima-Teams bis hin zur Klima-Tour, wo es darum geht, Menschen zum Mitmachen zu motivieren", so Czernohorszky weiter.

Wien hat vor drei Jahren einen eigenen Klimarat eingerichtet: Das Konzept des Wiener Klimarats sieht vor, dass ein achtköpfiges Advisory Board Wissenschaft die Stadt Wien bei der Entwicklung und Umsetzung klimapolitischer Vorhaben berät und unterstützt. Anfang 2021 wurde von der Stadt auch ein eigener Klimafahrplan entwickelt, der den genauen Weg Wiens bis zur Klimaneutralität 2040 vorgibt.

Was die Ergebnisse des Klimarates auf Bundesebene betrifft, betonte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ): "Jetzt ist die Bundesregierung am Zug!"

Foto: Bohmann

Ball liegt bei der Bundesregierung



Was die Ergebnisse des Klimarates auf Bundesebene betrifft, betonte Czernohorszky: „Jetzt ist die Bundesregierung am Zug, denn es geht darum, zunächst einmal wichtige – noch immer fehlende – Rahmenbedingungen für den Klimaschutz zu schaffen: Das Klimaschutzgesetz ist seit 550 Tagen ausständig!“

Wien werde sich jedenfalls alle Vorschläge, die die Stadt betreffen, sehr genau anschauen und auf Umsetzbarkeit prüfen: „Vieles ist in Wien schon im Laufen, wir sind aber immer offen für neue Ideen und Anregungen“, so Czernohorszky abschließend.

