Ab 19:00 wird am Sonntag, dem 19. Dezember, in der Wiener Innenstadt ein Lichtermeer "zum Gedenken an die Zahl der in Österreich an Covid-19 verstorbenen Menschen" veranstaltet.



WIEN. Der Künstler Daniel Landau und Roman Scamoni veranstalten am Sonntag, den 19. Dezember, ein Lichtermeer als Gedenkaktion für die Opfer der Pandemie. Das Lichtermeer fungiert zeitgleich als Zeichen der Solidarität mit dem Pflegepersonal.

Twitter eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Twitter Twitter immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Gemeinsam gegen die Pandemie

Mit einer Schweigeminute wollen die Veranstalter der vielen Corona-Toten gedenken. Es ginge auch um die Menschen, die in der Krise viel Leid erfahren hätten. Der Hashtag #YesWeCare sei als Dank an alle zu verstehen, die im Gesundheitsbereich und in der Pflege tätig seien. „Wir verstehen uns nicht als Gegendemo“, erklärt Scamoni die Hintergründe des Lichtermeers. „Wir wollen einfach da sein, wir wollen zusammenkommen, miteinander Kerzen anzünden. Mir geht es um das Hand-Ausstrecken und Einladen.“

Instagram eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Instagram ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Instagram Instagram immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Mittlerweile unterstützen mehr als 40 Organisationen das Lichtermeer, darunter der Pensionistenklub, die Volkshilfe Wien und der Samariterbund. Sie alle wünschen sich, dass die Bemühungen der Pflegekräfte die nötige Achtung erhalten.

Wirst du am Sonntag eine Kerze anzünden?

Van der Bellen unterstützt #YesWeCare

Auch Österreichs Bundespräsident wird am Lichtermeer teilnehmen – zwar nicht persönlich mit dem Menschen am Ring, doch will er eine Kerze in ein Fenster der Hofburg stellen um so seine Solidarität zu bekunden.

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Start der Versammlung ist am 19. Dezember um 18:30 entlang der Wiener Ringstraße. Die Kerzen des Lichtermeers sollen gemeinsam um 19:00 Uhr erstrahlen. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Corona-Regeln gelten und ein Tragen der FFP2-Maske erwünscht ist.

Mehr zum Thema:



Wiener Pensionistenclubs beteiligen sich am Lichtermeer

Viele Demos und ein Lichtermeer

Große Kundgebung am Sonntag in der Innenstadt