Was passiert mit den Wiener Citybikes? Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte nun an, dass die Wiener Linien das komplette System übernehmen werden.



WIEN. Die Wiener Citybikes sind eine Erfolgsgeschichte: 2019 wurden mehr als 10 Millionen Fahrten mit den Leihrädern gemacht; 500.000 registrierte Nutzer gibt es. Das Modell der Leihräder mit fixen Stationen wurde sogar von 57 anderen Metropolen wie Paris, Brisbane, Lyon oder Sevilla übernommen.

Heuer im Frühjahr gab's jedoch einen Dämpfer für das System: Die Vertragsverhandlungen zwischen Betreiber Gewista und Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) platzten. Zuletzt wurden rund die Hälfte der bestehenden 120 Standorte geschlossen – vorrangig innerhalb des Gürtels.

Jetzt lässt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit einer etwaigen Lösung aufhorchen: Die Wiener Linien sollen das Citybike-System übernehmen. „Ich habe die Wiener Linien als öffentlichen Mobilitätsdienstleister der Stadt Wien beauftragt, so bald wie möglich den Betrieb des gesamten Citybike-Netzes wiederherzustellen. Mit sobald wie möglich, meine ich in den kommenden zwei Monaten, damit noch heuer die Citybikes wieder zur Verfügung stehen“, so Ludwig.

Neue Citybike-Stationen im 21. und 22. Bezirk



Das Angebot der Citybikes passe gut in das Mobilitätskonzept der Wiener Linien, betonte Ludwig. Die Leihräder werden schon jetzt in der „Wien Mobil“-App der Öffis angezeigt. Langfristig sollen die Wiener Linien das bestehende Citybike-Netz nicht nur betreiben, sondern auch ausbauen: Nach der Übernahme durch die Wiener Linien und einem Ausbau soll es erstmals Stationen in Floridsdorf und der Donaustadt geben.

Die letzten rechtlichen Details würden derzeit ausgearbeitet. Teil der Vereinbarung zwischen Wiener Linien und Stadt wird auch eine finanzielle Unterstützung für Investitionen zur Anpassung des Stationsnetzes und des Ausbaus des Netzes sein. Sobald eine Lösung am Tisch liegt, können dann auch die derzeit gesperrten Stationen wieder in Betrieb genommen werden. Die Vertragslaufzeit werde jedenfalls mindestens zehn Jahre betragen.