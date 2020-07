Das kam unerwartet: Nach Pensionsantritt am 1. Juni 2020, ist ein Wiener am 13. Juli auf einmal nicht mehr krankenversichert. In der Kassenpraxis des Hausarztes wird ihm daher die Ausstellung von Rezepten für notwendige Medikamente verweigert.



Hier nun die Odyssee durch den Bürokratie-Dschungel der Reihe nach:

11. 03. 2020

Mit fertig ausgefüllten Formularen zum Pensionsantritt am Stichtag 1. Juni erscheint der Mann, sicherheitshalber Monate vor diesem Stichtag, persönlich bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Dort wird festgestellt, dass alles seine Richtigkeit hat, das Einlangen des Antrags bestätigt, und ein Ausdruck der ab 1. Juni 2020 zu erwartenden Pensionsleistung ausgefertigt.

31. 05. 2020

Nach fristgerechter Kündigung endet das Arbeitsverhältnis aufgrund des Pensionsantritts.

19. 06. 2020

Am 19. (!) Juni erhält der Mann ein mit 10. (!) Juni 2020 datiertes Schreiben der PVA, mit welchem die Übersendung einer "Dienstgeberbestätigung über die Abmeldung von der Pflichtversicherung" bis 24. Juni verlangt wird.

24. 06. 2020

Nach unverzüglicher Kontaktaufnahme mit dem ehemaligen Arbeitgeber am nächsten Werktag (Montag, 22. 06. 2020) erhält der Mann tags darauf die angeforderte Bestätigung und leitet diese am frühen Morgen des 24. Juni fristgerecht per Mail an die PVA weiter.

03. 07. 2020

Am 03. Juli trifft eine mit 01. Juli datierte „Erinnerung“ der PVA an deren „Schreiben vom 10. Juni“ ein, in der neuerlich die Übersendung der "Dienstgeberbestätigung über die Abmeldung von der Pflichtversicherung" verlangt wird.

06. 07. 2020

Laut einem Anruf am nächsten Werktag (06. Juli) hätte es sich beim letzten Schreiben (obwohl da, vom 24. 06. bis zum 01. 07. , doch ganze 8 Tage dazwischen lagen) „um eine Überschneidung“ gehandelt, der Antrag würde jetzt weiterbearbeitet.

13. 07. 2020

Dem Mann, der Diabetiker ist und der täglich rezeptpflichtige Medikamente benötigt, gehen dieselben aus, weshalb er sich vom Hausarzt, der an Montagen nur nachmittags bis abends ordiniert, Ersatz verschreiben lassen möchte. Dort erhält er, nachdem die Ordinationshilfe die e-card gesteckt hat, die Auskunft:



„Hier steht, sie sind nicht krankenversichert. Wir können ihnen daher keine Medikamente verschreiben.“



Der Mann fällt natürlich sprichwörtlich aus allen Wolken, das Stecken der Ordinationskarte und die händische Eingabe der persönlichen Daten bei einem späteren, zweiten Besuch - nach dem erfolglosen Versuch, in der PVA jemand zu erreichen, dort ist aber bereits Dienstschluss - ändert allerdings nichts am Ergebnis. Der Mann erhält die benötigten Medikamente nicht.

14. 07. 2020, 09:49 Uhr

Ein Anruf am 14. Juli ergibt nach Weitervermittlung und daher zweimaliger Schilderung desselben Sachverhalts die Auskunft, der Pensionsbescheid sei eben noch nicht ausgestellt, er befinde sich in einer Abteilung zur Prüfung. Genaues könne man nicht sagen, möglicherweise würde er in einer Woche, plus Postweg, vorliegen. Wie jemand bis dahin zu den notwendigen Medikamenten gelangen solle, könne man nicht sagen.

14. 07. 2020, 10:02 Uhr

Der folgende Anruf am gleichen Tag bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erzeugt große Verwunderung bei der Sachbearbeiterin, sie hätte so etwas noch nie erlebt, verstehe die Problematik, könne und dürfe aber leider nichts machen. Immerhin verweist die Dame den Mann wenigstens an den Ombudsmann der PVA, der nach Eigendefinition zuständig dafür ist, „rasch und unbürokratisch Unzulänglichkeiten abzustellen, Missverständnisse aufzuklären und, wenn möglich, zu helfen“.

14. 07. 2020, 10:16 Uhr

Beim darauffolgenden Anruf dort wird die Schilderung des Sachverhalts entgegengenommen, und die Weiterleitung an die Ombudsstelle ebenso versprochen, wie ein Rückruf. Ein solcher ist allerdings bis nach 20:30 abends immer noch nicht erfolgt.

___________________________________________________________________________________

Warum ich über alle Details so genau Bescheid weiß? Nun, natürlich weil ich selbst die Person bin, um die es hier geht. Und weil ich nun schon den zweiten Tag ohne ein notwendiges Medikament auskommen muss, welches ich nicht erst nächste Woche, oder irgendwann, sondern eben JETZT, und auch weiterhin zweimal täglich einnehmen sollte. Darauf habe ich auch bei all meinen gestrigen und heutigen Gesprächen und Telefonaten immer wieder hingewiesen.

Es erübrigt sich fast, dazu zu sagen, dass ich bis jetzt, Mitte Juli, natürlich auch noch keine Juni-Pension erhalten habe, und auch die Auszahlung der "Abfertigung neu" durch bürokratische Hürden der "Vorsorgekasse" nach wie vor verzögert wird. Aufgrund von Reserven halte ich das aus. Wie aber ergeht es in solchen Fällen Anderen, die nicht über Reserven verfügen?



Wenn’s allerdings um die Gesundheit geht, hören sich auch bei mir der Spaß und jegliches Verständnis auf, und da halte ich auch jedes Verlangen nach mehr Geduld wegen irgendwelcher bürokratischen Erfordernisse für völlig unangebracht.

Wenn also in Zukunft wieder irgendwer vom "tollen Sozialstaat" Österreich spricht, oder vom, ach so dichten, "sozialen Netz" in unserem Land daherfaselt, sollte man immer daran denken, in welch empörender, ja gesundheitsschädigender Weise in unserem Land, selbst im Zuge eines ganz normalen Pensionsantritts, mit so manchem Bürger umgesprungen wird.