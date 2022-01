Der gebürtige Wiener Ernst Stankovski ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Er war Schauspieler, Kabarettist, Chansonnier und Gastgeber von Shows wie "Erkennen Sie die Melodie?" oder "Spaß mit Ernst".

WIEN. Der Schauspieler, Kabarettist und Chansonnier Ernst Stankovski ist tot. Er wurde 93 Jahre alt. Neben Erfolgen auf der Bühne oder als Autor, war erlangte der gebürtige Wiener auch als Gastgeber von Sendungen wie "Erkennen Sie die Melodie?" oder "Spaß mit Ernst" Bekanntheit.

Auf Wiener Bühnen zuhause

Ernst Rudolf Stankovski, eigentlich Stankovsky, kam am 16. Juni 1928 in Wien zur Welt. Sein erstes Engagement hatte der Wiener von 1946 bis 1950 am Theater in der Josefstadt. Parallel dazu fand er über die Kabarettisten Helmut Qualtinger und Georg Kreisler zur Kleinkunst. In Gerhard Bronners "Fledermaus-Bar" gab er sein Debüt als Kabarettist.

Ernst Stankovski spielte etwa in der Wiener Volksoper, im Theater in der Josefstadt oder im Burgtheater.

Von 1969 bis 1977 modertierte Stankovski die Quiz-Sendung " Erkennen Sie die Melodie?, welche auf ZDF und ORF übertragen wurde. Für die Kandidatinnen und Kandidaten galt es Opern, Operetten und Musicals zu erraten, die in verfremdeter Form, also falsche Dekorationen und Kostüme, dargestellt wurden. In den einzelnen Folgen waren auch namhafte Künstler zu Gast.

In den 1950er bis 1970er Jahren trat Stankovski auf verschiedenen Bühnen in Zürich, München, Düsseldorf, Berlin oder Frankfurt auf. Danach zog es den Wiener wieder in seine Heimat: Bis 1980 war er etwa im Theater in der Josefstadt, dem Burgtheater, dem Theater an der Wien oder im Volkstheater auf. Ein gerngesehener Gast war Stankovski auch bei den Salzburger Festspielen.

