In einem offenen Brief an den Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) fordern Schüler und Schülerinnen mehr Schutz vor der Omikron-Welle. Bleiben adäquate Maßnahmen aus, wollen die Schüler streiken.



WIEN. In einem zweiseitigen Brief an den amtierenden Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) schreiben die Schüler und Schülerinnen: "Wir sind an unserer Belastungsgrenze." Das Schreiben wurde von mehr als hundert Schulsprecherinnen und -sprechern signiert. Ergo ist der Wunsch nach einer Besserung der Situation groß.

Die Schüler und Schülerinnen haben einen offenen Brief verfasst.

Foto: Screenshot/offener Brief

"Nein" zur geplanten Durchseuchung



In dem Brief stellen die Jugendlichen klare Forderungen an die Politik, unter anderem ein "klares Nein zur geplanten Durchseuchung von Kindern und Jugendlichen." Es wird argumentiert, dass die Schüler und Schülerinnen in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie ohnehin schon genug gelitten hätten.

Eine weitere Forderung ist ein langfristiges Sicherheitskonzept, welches "inklusive Luftreiniger, CO2-Messgeräten und Covid-Aufklärungskampagnen" die Schüler und Schülerinnen vor einer möglichen Infektion mit dem grassierenden Coronavirus schützen soll.

Die Forderungen der Schüler und Schülerinnen.

Foto: Screenshot/offener Brief

Die Politiker und Politikerinnen des Landes werden von den Jugendlichen öffentlich angeprangert: "Es ist absurd, dass wir Schüler:innen Sie überhaupt daran erinnern müssen, uns zu schützen. (...) Schuld an den gesundheitlichen Folgen der letzten Monate ist nicht das Virus, sondern Ihr Unvermögen, damit umzugehen."

Es werden nicht nur Forderungen zu einem besseren Sicherheitskonzept gestellt, sondern auch andere Forderungen aufgelistet. Eine davon ist, dass die mündliche Matura auf freiwilliger Basis abgelegt werden kann. Außerdem sollen der mögliche Prüfungsstoff um rund 30 Prozent gekürzt werden.

Maturaklasse stark betroffen



Laut dem Brief seien die Schüler und Schülerinnen, die dieses Jahr zur Matura antreten, diejenigen, die am meisten unter der Pandemie gelitten hätten. Zur Erinnerung für die, deren Matura schon länger zurückliegt: Bei der Matura wird besonders der Stoff der sechsten und siebten Oberstufe geprüft. Das sind die letzten zwei Schuljahre der diesjährigen Maturaklasse.

Mit der Matura wird in Österreich die Schule abgeschlossen.

Foto: Katerina Holmes/Pexels

Bis Montag soll die Politik entscheiden können, wie sie mit den Forderungen der Jugendlichen umgeht. „Wenn da nicht drauf eingegangen wird, dann wird nächste Woche gestreikt werden, dann müssen wir quasi diesen Weg gehen“, sagt der Initiator des offenen Briefs, der Wiener Mati Randow, Schulsprecher am Gymnasium Rahlgasse in Mariahilf im Gespräch mit Radio Wien. Es ist bereits der dritte Brief an die Machtinhaber in diesem Schuljahr.

