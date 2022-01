Am Montag, 10. Jänner, fand auch für Wiens Schulen der erste Schultag nach den Weihnachtsferien statt. Laut der Wiener Bildungsdirektion kam es zu keinen gröberen Vorkommnissen. Zudem waren trotz Corona-bedingt fehlender Präsenzpflicht die Schulkinder großteils anwesend.

WIEN. Steigende Infektionszahlen, Aufregung um die Omikron-Variante, längere Weihnachtsferien: Der Schulstart für das Jahr 2022 fand keinesfalls unter normalen Bedingungen statt. Dennoch verlief laut Robert Stiedl, Sprecher der Bildungsdirektion Wien, der erste Schultag an Wiens Schulen reibungslos. "Erfreulicherweise waren die meisten Schülerinnen und Schüler durchgehend vollzählig, auch bei den Lehrern verzeichnen wir keinen gravierenden Ausfall", berichtet Stiedl.

An den Schulen gilt nämlich noch bis zum 28. Februar keine Präsenzpflicht – das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler unentschuldigt und ohne ärztliches Attest von der Schule fern bleiben dürfen.

Ausfall von Testplattform "Alles gurgelt"

Eine Hürde gab es jedoch am Montagmorgen: Die "Alles gurgelt"-Website fiel um 7 Uhr für rund 20 Minuten aus. Das bestätigte auch das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Während dieser Zeitspanne konnte der Test nicht über den Aufruf der Seite gestartet werden, Befundzustellungen und -abtragungen funktionierten allerdings.

Auch der Sprecher der Wiener Bildungsdirektion beteuert, dass "das keine Konsequenzen für die Schülerinnen und Schüler hatte, da die Testergebnisse von Samstag und Sonntag normal ausgestellt wurden." Es soll sich um einen einmaligen Ausfall gehandelt haben.

Unabhängig vom Impfstatus werden Schulkinder drei Mal pro Woche getestet. Auch in der Schule können sich die Kinder notfalls testen lassen.

Testen, testen, testen – so lautet die Devise für den Präsenzunterricht an Schulen jedenfalls die nächsten Wochen. Die ursprünglich bis 15. Jänner geplante „Sicherheitsphase“ an den Schulen wird bis 28. Februar verlängert. Demnach müssen sich die Schulkinder drei Mal pro Woche, unabhängig vom Impfstatus, testen – jeweils zwei PCR- und ein Antigentest. Je nach Verfügbarkeit und Kapazität könnten die Schulen das auch individuell ausweiten.

"In keinem Fall dürfen Schüler nach Hause geschickt werden"

Doch was passiert, wenn ein Testergebnis zu spät kommt oder versehentlich nicht ausgestellt wird? "Hier greift dann das sogenannte Sicherheitsfallnetz. Schülerinnen und Schüler dürfen demnach nie der Schule aufgrund eines fehlenden Tests verwiesen werden. An jedem Schulstandort gibt es für diesen Fall die Möglichkeit, ersatzweise einen Antigentest zu machen", beruhigt Stiedl.

Die Maskenpflicht gilt im gesamten Schulhaus, auch während des Unterrichts.

Außerdem gilt, wie gehabt, die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude, auch während des Unterrichts. Lehrerinnen und Lehrer und alle in der Oberstufe brauchen eine FFP2-Maske, bei jüngeren Kindern reicht ein Mund-Nasen-Schutz.

Quarantäne-Regeln stark eingeschränkt

Kommt es zu einem Corona-Fall, wird die restliche Klasse weiter vor Ort unterrichtet. Lediglich das erkrankte Kind muss zuhause bleiben. Die übrigen Kinder müssen dann fünf Tage lang täglich getestet werden. Tritt ein weiterer positiver Fall auf, wird für die gesamte Klasse Fernunterricht angeordnet.

Doch auch in diesem Fall befinden sich die Klassenkameraden nicht in Quarantäne, sondern eben nur im Distance-Learning. Dreifach bzw. bis zum Alter von elf Jahren auch zweifach geimpfte Kinder gelten nicht mehr als Kontaktpersonen und werden generell nicht abgesondert. Gleiches gilt auch, wenn beim Kontakt mit Infizierten Maske getragen wurde – was aufgrund der Maskenpflicht in der Schule fast durchgehend der Fall sein sollte.

