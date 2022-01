Wechselhaftes Wetter steht in Wien am Wochenende bevor: Laut der Prognose sind Wolken, Regen und auch Schnee angesagt. Die Temperaturen sinken unter Null Grad.

WIEN. Wer sich auf ein sonniges, warmes Wochenende gefreut hat, wird leider enttäuscht. Denn laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird das Wetter wechselhaft. Neben etwas Sonne dominieren Wind, Wolken, Regen und Schnee.

Sonnig startet das Wetter in Wien am Freitag, 21. Jänner. Nach und nach ziehen immer wieder dichte Wolken inklusive Schneeschauern über die Stadt. Dazu weht ein kräftiger Wind aus Nordwest. Morgens bewegen sich die Temperaturen um die minus 1 Grad, die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei plus 1 Grad. Aufgrund des Windes fühlt es aber deutlich kälter an.

Regen, Schnee und lebhafter Wind

Wolken bestimmen am Samstag, 22. Jänner, das Wettergeschehen in Wien. Den ganzen Tag über bleibt es unbeständig mit einigen Regen- und Schneeregenschauern. Der Wind weht weiterhin lebhaft aus West und Nordwest und frischt tagsüber immer wieder auf.

Morgens liegen die Temperaturen um minus 2 Grad und erreichen tagsüber maximal plus 4 Grad.

Wolken und Schneeschauer sind am Sonntag, 23. Jänner, angesagt. Mit längeren trockenen Phasen ist erst ab Nachmittag zu rechnen – auch Sonnenschein ist möglich. Dabei steigt die Schneefallgrenze von anfänglich tiefen Lagen im Laufe des Tages auf rund 500 Meter. Der Wind lässt etwas nach, lebhaft und frisch weht er vor allem in höheren Stadtlagen. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh um Null Grad, tagsüber sind bis zu plus 3 Grad möglich.

