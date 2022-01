"Alles gurgelt": Damit sich jüngere oder beeinträchtige Kinder in Zukunft leichter auf das Coronavirus testen können, stellt die Stadt Wien allen Kindergärten und Sonderschulen rund 100.000 Plastiktrichter zur Verfügung.



WIEN. "Mit den Trichtern werden wir die Testrate bei jüngeren Kindern weiter steigen. Das bedeutet für Kinder, Eltern und Kindergartenstandorte mehr Sicherheit", so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS).

Kinder ab einem Jahr können Trichter nutzen

Schon bisher hätten pro Woche über 30.000 Kinder unter sechs Jahren „Alles gurgelt“ genutzt, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in einer Aussendung am Montag, 31. Jänner. Allerdings wurden die Gurgel-Tests bisher nur für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Mit Hilfe der neuen "Gurgel-Trichter" können nun auch Einjährige am PCR-Testprogramm der Stadt Wien teilnehmen.

So schauen Lollipop-Tests aus, die zurzeit gerne in Kindergärten genutzt werden. Dabei befindet sich Traubenzucker auf einem Stäbchen, dass die Kinder zwei Minuten lang lutschen sollen.

Die Einrichtungen sollen die Plastiktrichter an die Eltern weitergeben, die diese dann zu Hause zum Testen nützen können. Parallel erhalten die Erziehungsberechtigten einen Brief mit Informationen zur Anwendung. Die Stadt Wien hat auch das Erklärvideo und die Anleitung für die Tests von Kindern entsprechend adaptiert. Die Auslieferung beginnt am Dienstag, 1. Februar, und soll voraussichtlich mehrere Tage dauern.

