Sie ist die Initiatorin von Pulse of Europe und eine Kämpferin: Nini Tsiklauri. „Ich kämpfe tagtäglich dafür, europaweit möglichst viele Menschen aus ihrer Frustration, Resignation und Bewegungslosigkeit zu holen und die berühmte schweigende Mehrheit zum Mitreden über die Zukunft der EU zu bringen.

ÖSTERREICH „Wirksames Instrumentarium dafür sind zwei Tools zum zivilgesellschaftlichen Engagement: die Hausparlamente und die Do-Tanks. In den Hausparlamenten setzt man sich im kleinen Kreis innerhalb der Familie oder mit einer Gruppe von Freunden zusammen und mit bestimmten politischen Themen auseinander. Bei den Do-Tanks kann jeder den Zapfhahn zu seiner Kreativität aufdrehen und diese in öffentliche und sichtbare europäische Aktionen umsetzen. „Wir agieren also gleichzeitig in mehrere Richtungen mit Herz und Hirn. Unser Engagement lebt durch die besondere Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, sichtbar, im öffentlichen Raum“, so die 28jährige Wienerin.

Europa, ein reißfester Menschenteppich

Fragt man Nini Tsiklauri, was ihr Europa bedeute, so erhält man eine wunderschöne Metapher als Antwort: „Europa ist für mich ein großer Menschenteppich, geknüpft aus einem reißfesten Material aus Verve und Willen, verknotet mit Verantwortung und Zuversicht. Immer wieder werden hier und da Stellen schütter, fortwährend muss man ihn irgendwo reparieren, aber alles in allem kriegt ihn niemand kaputt. Auf so einem Teppich möchte ich Europa stehen sehen.“

Handeln statt Standby

Es gehe nun um die Weiterentwicklung der EU. Bloßes Fahnenschwenken oder nette Smalltalks reichen dafür nicht aus. Die EU müsse laut Nini Tsiklauri eine bedeutsame Stimme auf der globalen Ebene zwischen anderen Weltmächten haben, den Klimawandel effektiv und schnell bekämpfen und europäische Werte innerhalb und außerhalb der EU schützen. „In vielen wichtigen Entscheidungen und in vielen wichtigen globalen Herausforderungen sind wir im „Standby-Modus“, der ständig weiter genährt wird durch Egoismus, Nationalismus und Populismus. Wenn dieser EU-Reformierungsprozess in den nächsten Jahren scheitert, scheitert unsere Zukunft. Uns bleibt keine Zeit für hoffnungslose EU-Romantik, wir müssen was tun.“

Auf der Straße für die Demokratie

Europa ist für Nini Tsiklauri ein Leuchtturm der liberalen Demokratie, des Friedens und der Freiheit. „In diesem Licht erstrahlen Menschen- und Bürgerrechte, die Gleichberechtigung in einer offenen Gesellschaft. Seitdem das Licht in diesem Leuchtturm zu flackern begann, gehe ich auf die Straßen und versuche, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir es erhalten und schützen müssen. Warum? Weil es sehr finster wird, wenn es ausgeht. Und das auf der ganzen Welt.“ Darum sei es auch enorm wichtig, wählen zu gehen. „Echte Europäerinnen und Europäer sind füreinander da. Eine Veränderung in einem anderen europäischen Land geht uns genauso an, wie eine Veränderung im eigenen Land.“

Pulse of Europe

Pulse of Europe ist eine überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative für ein vereintes, demokratisches Europa. Ein Europa, in dem die Achtung der Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlagen des Gemeinwesens sind. https://pulseofeurope.eu

Foto: Heidi Pein

hochgeladen von Werbung Österreich

Sei auch du dabei!

Wer sich aktiv für ein gemeinsames Europa engagieren will, kann sich wie Nini Tsiklauri unter www.gemeinsamfuer.eu anmelden. Hier kannst du europaweite Veranstaltungen einsehen, online teilnehmen und dich einbringen.

Möchtest du informiert bleiben über die EU, besuche die Website des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich oder folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter.

https://www.facebook.com/epoesterreich

https://www.instagram.com/euparlament_at/