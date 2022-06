Vom Krapfenwaldbad, Schafbergbad bis hin zur Donauinsel: Das sind beliebte Orte bei den Wienerinnen und Wiener, wenn es ihnen in der Bundeshauptstadt zu warm ist.

WIEN. Badeplätze gibt es in Wien genug. Doch wo kann man sich noch abkühlen, wenn es einem in Wien zu heiß ist? Die BezirksZeitung hat bei den Wienerinnen und Wienern nachgefragt. Das Resultat: Am liebsten gehen sie zum Abkühlen ins Wasser.

Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten für eine kühle Briese. Etwa die Trinkbrunnen der Stadt Wien, sowie die Nebelstelen. Weitere Vorschläge haben uns die Wienerinnen und Wienern bei der Umfrage der Woche geliefert.

Im Schönbrunner Bad kühlt sich Claudia gerne ab.

Foto: Schönbrunner Bad

hochgeladen von Ernst Georg Berger

Krapfenwaldbad, Schafbergbad & Co.

Dominik nutzt am liebsten den Pool im Haus seiner Mama. Ansonsten kühlt er sich gerne im Krapfenwaldbad ab. Claudia hingegen fährt ins Schönbrunner Bad. Auf die Frage welche Maßnahmen die Stadt Wien setzen soll, um mehr kühlere Orte zu schaffen meint sie: "Mehr Bäume pflanzen und Grünflächen schaffen. Solche Grünflächen findet man etwa zu Genüge auf der Donauinsel. Dort kühlt sich Luis am liebsten ab, sowie in der Donaustadt an verschiedensten Orten.

Mona meint gegenüber der BezirksZeitung, dass sie nicht wirklich etwas zum Abkühlen in Wien (bisher) gefunden hat. Dafür sind ihr die Wasserspender positiv aufgefallen, "die sind schon einmal ein guter Anfang". "Ich gehe gerne ins Schafbergbad, aber das war in letzter Zeit so überfüllt", erklärt uns Lorenz. Sein Freund Felix geht am liebsten bei Freunden in Wien baden, "die haben einen Pool". Beide sind sich einige, dass die Trinkbrunnen in Wien toll sind. "Dort wo auch Wasser raus gesprüht wird. Davon sollte es mehr geben", sind sie sich einig.

