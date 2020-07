Eine Milliarde Euro schwer sind die Förderungen aus dem Gemeindepaket, die vom Bund an die Gemeinden fließen – auch an Wien: Rund 240 Millionen Euro beträgt der Anteil der Stadt. Aber was geschieht mit dem Geld?

WIEN. 239.507.883,14 Euro: So hoch ist Wiens Anteil am Gemeindepaket, das aus den Einnahmen des Bundes an Österreichs Gemeinden verteilt wird. Der kleine Haken an dem großen Batzen Geld: Es darf von der Bundeshauptstadt nicht "freihändig" einkassiert werden, sondern ist an Investitionen gebunden und darf nur für neue Projekte verwendet werden – eben als Fördergeld.

Bis jetzt hat Niederösterreich mit 132 die meisten Förderanträge gestellt, dahinter folgen Oberösterreich mit 50, Tirol mit 36, Kärnten mit 31 und mit jeweils 28 Anträgen Steiermark und Burgenland. Salzburg stellte 19 Anträge und Vorarlberg ganze sieben, insgesamt sind es 331 Förderanträge – kein einziger Antrag wurde bisher allerdings von Wien gestellt.

Der Bund zahlt die Hälfte

Konkret übernimmt der Bund mittels Gemeindepaket exakt 50 Prozent der Kosten von kommunalen Investitionen für Neu-Errichtungen, Sanierungen und Instandhaltungsmaßnahmen – so sieht es das Kommunale Investitionsprogramm (KIP2020) vor. Sinn des Gemeindepakets ist es, den Gemeinden als größte Investitionsmotoren des Landes unter die Arme zu greifen. Die Kofinanzierung in Höhe von einer Milliarde Euro soll damit notwendige Impulse und Investitionsanreize in allen Regionen des Landes bringen: wichtig in Zeiten coronabedingter Wirtschaftsflaute.

Für die Aufteilung der Mittel aus dem Gemeindepaket wird eine Mischung aus Bevölkerungsschlüssel und Einwohnerzahl herangezogen, wie man beim Gemeindebund erfährt: So erhält etwa eine 2.000 Einwohner zählende Gemeinde rund 208.000 Euro vom Bund für Projekte, die zwischen 1. Juni 2020 und 31. Dezember 2021 begonnen werden. Auch für Projekte, die schon ab dem 1. Juni 2019 begonnen wurden, aber aufgrund der Corona-Krise ins Stocken gerieten, kann ein Zuschuss beantragt werden – allerdings nur, wenn die Rechnungen dafür ab 1. Mai 2020 fällig sind. Jeder Gemeinde steht so ein fix definierter Betrag zwischen fast 5.000 Euro und 240 Millionen Euro zur Verfügung von kommunalen Investitionen für Neu-Errichtungen, Sanierungen und Instandhaltungsmaßnahmen – aber eben nur, wenn er auch mittels Förderantrag eingefordert wird.

Geld für Projekte, Bezirke oder...?

So stellt sich die Frage, ob beziehungsweise welche Projekte es in Wien gibt, die mit dem Geld aus dem Gemeindepaket gefördert werden könnten – und falls es welche gibt: Nach welchen Kriterien werden die rund 240 Millionen Euro auf Projekte verteilt? Oder wird das Geld auf Bezirksprojekte aufgeteilt? "Wien gibt alljährlich viele Millionen Euro für wertvolle Projekte im Stadtgebiet aus", ist aus dem Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) zu hören, "wir werden auch auf das Geld aus dem Gemeindepaket nicht verzichten und es rechtzeitig beantragen."

Kein Grund für Torschlusspanik also, obwohl die ersten Gelder laut Finanzministerium bereits an die antragsstellenden Bundesländer überwiesen worden sind. "Eile mit Weile", lautet also die Devise in Wien - schließlich steht das Fördergeld auch noch bis Ende 2021 zur Verfügung.