In Wien ist es bereits zu zwei größeren Vorfällen mit Feuerwerksköpern gekommen. Drei Jugendliche haben eine Kehrmaschine gesprengt. Zuvor hatten Unbekannte mit einem Knallsprengsatz zahlreiche Fenster in der Innenstadt zerstört.

WIEN/INNERE STADT/PENZING. In den vergangenen zwei Tagen ist es bereits zu zwei größeren Zwischenfälle mit pyrotechnischen Gegenständen in Wien gekommen. Montagnachmittag sollen drei Jugendliche laut Polizei eine Kehrmaschine in einem Einkaufszentrum mit Böllern schwer beschädigt haben.

Die zwei 13-Jährigen und ein 15-Jähriger dürften die Kehrmaschine im Auhofcenter in Penzing mit einem Böller beschossen haben. Die Maschine geriet in Brand und die Jugendlichen ergriffen die Flucht. Der Brand musste durch die Berufsfeuerwehr Wien gelöscht werden.

Tatort videoüberwacht

Weil der Raum aber videoüberwacht war, konnten die Täter rasch ausgeforscht werden, wie der ORF berichtet. Die Jugendlichen konnten noch im Einkaufszentrum angehalten werden. Sie zeigten sich laut Polizei geständig und wurden nach Klärung des Sachverhalts den Erziehungsberechtigten übergeben. Durch die Sprengkraft des pyrotechnischen Gegenstands kam es zu erheblichen Sachschäden an der Kehrmaschine und am Mauerwerk. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Auch am Sonntag hat sich ein gefährlicher Vorfall mit Pyrotechnik ereignet. So nahmen mehrere Zeugen in der Göttweihergasse im ersten Bezirk einen lauten Knall sowie das Bersten von Fensterscheiben wahr. Zwei unbekannte Männer sollen daraufhin geflüchtet sein.

Durch einen Knallsprengsatz wurden in der Innenstadt 15 Fensterscheiben zerstört.

Polizisten stellten daraufhin vor Ort fest, dass durch die Detonation mindestens 15 Fensterscheiben von Geschäftsräumen und Privatwohnungen beschädigt wurden. Die Beamten fanden Überreste eines pyrotechnischen Erzeugnisses, die auf einen Knallsprengsatz der höchsten Klasse F4 schließen ließen.

Verletzt wurde durch den Vorfall glücklicherweise niemand. Das zersplitterte Glas wurde von Mitarbeitern der MA 48 beseitigt.

Vorsicht bei Pyrotechnik

Die Wiener Polizei warnt in Hinblick auf Silvester ausdrücklich vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller sowie unsachgemäßer Verwendung von Silvesterfeuerwerk. Die meisten Unfälle und gefährlichen Vorfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen seien auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen.

Besonders warnt die Polizei vor aus dem Ausland besorgter Pyrotechnik, für die es keine Qualitätskriterien gibt. Bei Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz drohen neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen auch Verwaltungsstrafen bis zu 3.600 Euro.



