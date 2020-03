Nach einer Kreuzfahrt wurden zwei weitere Österreicher positiv auf eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus getestet, so die österreichischen Gesundheitsbehörden.

ÖSTERREICH. Das Paar hatte eine Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeer Raum gebucht und war vom 17.-28. Februar an Bord der "MSC Opera". Von Genua kehrte das Paar dann nach Österreich zurück. Dort wurde es am Dienstag positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet und anschließend unter Quarantäne gestellt.

Schiff nun in Griechenland

Das Kreuzfahrtschiff, die „MSC Opera“, erreichte am Mittwoch den Hafen von Piräus in Griechenland. Die Reederei soll die griechischen Gesundheitsbehörden dort über die positiv getesteten Österreicher informiert haben, so ein Sprecher der Reederei MSC. Der Reederei sei laut eigenen Angaben aber nur ein Fall bekannt.

Das Kreuzfahrtschiff setzt seine Reise nun fort und ist auf dem Weg nach Korfu

Foto: Pixabay Symbolbild

hochgeladen von Ted Knops

Schiff darf Reise fortsetzen

Trotzdem erhielt die "MSC Opera" nach einigen Kontrollen die Erlaubnis zur Weiterfahrt. Das Kreuzfahrtschiff setzt seine Reise nun fort und ist auf dem Weg nach Korfu. Laut dem MSC-Sprecher seien keine weiteren Passagiere oder Crew-Mitglieder erkrankt oder zeigten Symptome. "Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Passagiere und der Crew ist stets unsere Priorität", so der Sprecher.