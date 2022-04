Das Osterwochenende steht vor der Tür – und damit laut ARBÖ auch einige Staus. Zum österlichen Reiseverkehr kommt noch ein Konzert in der Stadthalle dazu, dass am Karsamstag für viel Betrieb auf Wiens Straßen sorgen wird. Die BezirksZeitung hat die kritischen Punkte zusammengefasst.

WIEN. Ostern rückt näher, viele Menschen nutzen die Feiertage für Ausflüge oder den Besuch bei ihren Familien. Das hat aber auch nervige Folgen: nämlich Staus in Wien. Der Verkehrsclub ARBÖ warnt nun vor dem Osterwochenende und gibt Ratschläge, wo man an den Feiertagen gut fahren kann – oder wo man vielleicht Stehzeiten in Kauf nehmen muss.

Staus am Freitag

Auch dieses Jahr kommt es ab Freitagnachmittag vor allem auf den Autobahnen in und um die Bundeshauptstadt Wien zu langen Verzögerungen. Konkret sind Folgende betroffen:

die Donauuferautobahn (A22),

die Südautobahn (A2),

die Südosttangente (A23) und

die Westautobahn (A1).

Auch die Stadtausfahrten sind von einem verstärkten Verkehrsaufkommen und Staus betroffen. Dies betrifft

die Altmannsdorfer Straße,

die Hadikgasse

und die Triester Straße.

Innerstädtisch staut es voraussichtlich vor allem am Franz-Josefs-Kai und am Gürtel.

Staus am Karsamstag

Auch am Karsamstag, 16. April, wird es in Wien zu Staus kommen. Dies aber weniger wegen dem Reiseverkehr, sondern auch wegen einem Konzert in der Wiener Stadthalle. Hier wird ab 19:30 die Austropopp-Band „Edmund“ in der Halle D ab 19:30 spielen.

Dazu werden ab 18:30 Uhr tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Da diese natürlich auch von irgendwoher kommen müssen, werden Staus an einigen Straßen erwartet: konkret auf

der Hütteldorfer Straße,

am Neubaugürtel

und auf den Straßen im sogenannten Nibelungenviertel.

„Wer sich Stress mit der Parkplatzsuche ersparen will, sollte auf die Märzparkgarage, die Garagen in der Lugner-City oder die Stadthallengarage ausweichen", erklärt ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Laut ihm sei aber auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine gute Option. "Die U-Bahn-Linie U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Autobuslinien halten in unmittelbarer Nähe der Stadthalle“, rät Haider.

Staus am Ostermontag

Am Ostersonntag wird es nach Einschätzungen des ARBÖ ein eher ruhiges Verkehrsgeschehen geben. Das ändert sich am Ostermontag ab den späteren Nachmittagsstunden. Immerhin müssen am Dienstag viele Schüler und Schülerinnen in die Schulen sowie viele Urlaubende an ihren Arbeitsplatz zurück.

„Bis in den frühen Abend werden die Kolonnen vor allem in und um Wien abschnittsweise nur langsam vorankommen", erklärt Haider: "Hier besonders auf der A1, A2, A4 sowie der Altmannsdorfer Straße und Triester Straße sowie Westeinfahrt.“

