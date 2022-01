Scheegestöber, Regen und eisige Kälte: Ein Unwetter legte am Donnerstag, dem 20. Jänner, die Wiener Außenring-Autobahn (A21) lahm.



WIEN. Der starke Schneefall im Wienerwald und Umgebung stellte für viele Autofahrerinnen und Autofahrer ein großes Hindernis dar, wodurch es auf der A21 zu einer Sperre kam. Grund dafür waren mehrere Fahrzeuge, die in mehreren Steigungsbereichen hängen geblieben sind und so beide Spuren blockierten.

Die ASFINAG erklärte, dass die A21-Sperre die Fahrbahn in beide Richtungen betraf, weshalb es zu Verzögerungen und Stau kam: "Die Dauer der Sperre ist derzeit nicht absehbar", teilte die ASFINAG in einer Aussendung mit.

Die Abschnitte, die von den Kraftfahrzeugen blockiert wurden, konnten leider nicht vom Schnee befreit werden und sind somit immer noch gesperrt: "Die ASFINAG, die Einsatzkräfte der Polizei sowie die Abschleppunternehmen arbeiten mit Hochdruck daran, die hängen gebliebenen Lkws zu bergen oder so am Fahrbahnrand zu positionieren, dass die Räumfahrzeuge weiterfahren können", hieß es weiter.

Es wird empfohlen, die extra eingerichtete Umfahrung über die Kremser Schnellstraße (S33), die Stockerauer Schnellstraße (S5) und die Donauufer-Autobahn (A22) zu nutzen.

Das Wetter in Wien und Umgebung spielte schon den ganzen Tag über verrückt. Nach einem sonnigen und klaren Vormittag zog es am Nachmittag zu und schwarze Wolken zogen auf. Ein unangenehmer Schneeregen samt starken Wind waren die Folge.

