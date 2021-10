Bei der Kindergarten-Demonstration gingen Tausende Menschen unter dem Motto "Es reicht" in orangenen Warnwesten auf die Straße und verlangten lautstark bessere Rahmenbedingungen für die Elementarpädagogik in privaten Wiener Kindergärten.

WIEN. Als "einen vollen Erfolg" wertet die Gewerkschaft GPA die Betriebsversammlungen und Proteste im Votivpark am Dienstag. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Privatkindergärten haben mit Trillerpfeifen und Rasseln auf ihre Situation aufmerksam gemacht.

Neben der Feststellung "es reicht" standen vor allem die Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, mehr Personal und kleineren Gruppen im Zentrum. Am Vormittag blieben viele private Kindergärten wegen der Kundgebungen geschlossen.

Kindergartenpädagoginnen- und pädagogen fordern bessere Arbeitsbedingungen.

Foto: Markus Spitzauer

hochgeladen von Aline Schröder

"Von der Teilnehmerzahl her, der Stimmung und dem Kampfgeist war es ein voller Erfolg", sagt Martin Panholzer, Pressesprecher der Gewerkschaft GPA. Man habe mit vielen Teilnehmenden gerechnet und sich sehr gefreut, dass tatsächlich 5.000 Menschen gekommen sind. Panholzer betont jedoch: "Es wird nicht der letzte Protest gewesen sein".

Für Donnerstag, 14. Oktober, sind weitere Demonstrationen geplant. Hierfür schließen sich die Beschäftigten der privaten Wiener Kindergärten mit den Pädagoginnen und Pädagogen der öffentlichen Einrichtungen zusammen.

Ab 8 Uhr werde gemeinsam vor dem Bildungsministerium demonstriert, um die Forderungen an die Bundesregierung deutlich zu machen. Vom Bund fordere man etwa bundesweit einheitliche Lösungen und bessere Gehälter im Bereich der Elementarpädagogik. Die öffentlichen Kindergärten bleiben wegen der gesetzlichen Betriebspflicht aber auch während der Demonstrationen geöffnet.

Forderungen an die Bundesregierung

Von der Gewerkschaft younion heißt es zu den Protesten am Donnerstag, die einzelnen Bundesländer könnten nicht die von der Bundesregierung verursachten Probleme lösen. Manfred Obermüller, Vorsitzender der Hauptgruppe 1 in der younion: „Die Beschäftigten sind wütend, weil sie seit Jahren von der Bundesregierung ignoriert werden. Dabei war es offensichtlich nicht einmal Ignoranz. Wir haben es jetzt durch die Chat-Protokolle schwarz auf weiß, dass das Kindergarten- und Hortpersonal zu einem Spielball in einem charakterlosen Machtkampf geworden ist. Es wurde vor Jahren tatsächlich eine Budgetaufstockung verhindert – nur um Macht zu erhalten."

