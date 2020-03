Bericht Krone 17.10.2018

Heizöl: +24,3 Prozent!

➔ Heiz-Kosten explodieren: Bereits mitten im Sommer explodierten heuer die Energiepreise. Haushaltsenergie – also Gas, Strom, Sprit, Heizöl – war laut neuesten Zahlen der Österreichischen Energieagentur schon Ende August um 7,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Vor allem der Heizölpreis ist explodiert, Heizöl kostete im August fast ein Viertel (24,3 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Eine 3.000-Liter-Tankfüllung war um 480 Euro teurer.

Rekordpreis bei Rohöl

➔ Tanken 15 Prozent teurer: Hintergrund des Öl-Schocks: Aus Angst vor Liefer-Engpässen wird Rohöl immer teurer, gestern kletterte der Preis für die wichtige Nordsee-Sorte Brent auf ein neues Vier-Jahres-Hoch von 83,20 Dollar pro Barrel (159 Liter). Experten rechnen, dass Öl Anfang 2019 die Marke von 100 Dollar knackt. Auch für die Spritpreise bedeutet das nur eine Richtung – nach oben.

Bericht die Presse 9.03.2020

Ölpreis bricht um 30 Prozent ein

Der Absturz der Sorte Brent um 31,5 Prozent auf 31,02 Dollar je Barrel ist der größte Rückgang seit Jänner 1991. Experten sagen einen länger andauernden Konflikt zwischen Saudiarabien und Russland voraus.

Nach dem Beginn des Preiskrieges zwischen Saudiarabien und Russland ist der Öl-Preis am Montag um etwa 30 Prozent gefallen. Der Absturz der Sorte Brent um 31,5 Prozent auf 31,02 Dollar (27,36 Euro) je Barrel war der größte Rückgang seit Jänner 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges. Dies galt auch für US-Leichtöl, das sich zunächst um etwa 27,5 Prozent auf 30 Dollar je Fass verbilligte.

Experten sagten einen Wochen oder Monate dauernden Konflikt voraus. "Saudiarabien und Russland sind in einen Öl-Preiskrieg eingetreten, der begrenzt und taktisch sein dürfte", schrieb die Eurasia Group in einer Analyse.

Am Freitag waren die Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse gescheitert. Der saudiarabische Öl-Konzern Saudi Aramco kündigte darauf hin an, den offiziellen Verkaufspreis für alle Öl-Sorten und alle Abnehmer zu senken. So sollten sich Lieferungen nach Nordwest-Europa um acht Dollar je Barrel verbilligen. Das Königreich - der weltgrößte Öl-Exporteur - will zudem seine Förderung hochfahren, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag von zwei Insidern erfuhr.

Wann wird die Reduzierung des Benzinpreises um 70 % an die Konsumenten, Gewerbetreibende, Rettung und Einsatzfahrzeuge und Wirtschaft weiter gegeben - für die Besserung der Wirtschaft.

Wann werden die Energiepreise Strom/Gas nach unten angepaßt?!

Bild (c) REUTERS (Nick Oxford)