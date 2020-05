Blutroter Sand

in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Österreich

NIEMALS VERGESSEN

aber ich, hab sie kaum gekannt.

Sie war so jung, ihre Haut so rein.

Warum kann sie nicht mehr bei uns sein.

Jedes Mal, ich denk an Sie,

Sie sagte nur, vergiss mich nie.

Vergesse nie die schönste Zeit.

Auf unserer Reise sie dauerte eine Ewigkeit.

Die Vergangenheit möcht ich vergessen,

denn von ihr war eine Macht besessen,

Die Kerze war Ausgegangen weil man alle ausgemacht,

Es fielen Bomben, es hat gekracht.

Niemals vergessen was da war,

Niemals vergessen das glückliche Paar,

Nicht zu beschreiben,

Was Menschen erleiden.

Auf einmal war Stille,

Durchs Fenster eine Rille,

sah ich den Mai,

Gott sei Dank war alles vorbei.

Sie hatten befreit und vernichtet das Leid,

Doch vergessen wars nie diese schreckliche Zeit.

Der Krieg, der Verbrecher,

Der Sieg war sein Rächer.

Niemals vergessen was geschehen,

Oh Liebste, Leb wohl, bis wir uns wiedersehen.

©2020 by Markus NEUNER

Dieses Gedicht ist den Opfern und den Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen, Österreich gewidmet. Das Mauthausen Komitee Österreich unter dem Vorsitz von Gewerkschafter Willi Mernyi wird dieses Gedicht für die Arbeit verwenden.