Am Mittwoch telefonierte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angeblich mit seinem Kiewer Amtskollegen Witali Klitschko. Wie nun bekannt wurde, ist Ludwig einem Deepfake zum Opfer gefallen.

WIEN. Erst am Mittwoch twitterte Ludwig über das vermeintliche Videogespräch mit Klitschko. Es sei die aktuelle Situation in der Ukraine besprochen worden und der Kiewer Bürgermeister habe sich nach den ukrainischen Flüchtlingen in Wien erkundigt, teilte der Wiener Bürgermeister u. a. über den Kurznachrichtendienst mit.

"Es gab kein Gespräch"

Nun erklärte Klitschko gegenüber der deutschen Bild-Zeitung: "Es gab kein Gespräch mit dem Wiener Bürgermeister". Über den Twitterkanal des Bild-Journalisten wandte sich Klitschko mit einem Video an die europäischen Regierungschefs. Bei mehreren Bürgermeistern in Europa habe sich ein falscher Klitschko gemeldet, der absurde Dinge von sich gegeben habe. Es müsse dringend ermittelt werden, heißt es in dem Video. Und: "Bitte passt künftig auf, ob Termine mit mir vermittelt werden. Offizielle Gespräche kann es nur über offizielle Kanäle in Kiew geben."

Berlins Bürgermeisterin brach Gespräch ab



Auch Ludwigs Berliner Amtskollegin Franziska Giffey telefonierte mit einem unechten Klitschko. Nach erheblichen Zweifeln an der Echtheit des Gesprächspartners brach sie das Videotelefonat allerdings vorzeitig ab. Der Verlauf des Gesprächs und die Themensetzung hätten "auf Berliner Seite ein Misstrauen hervorgerufen", teilte die Berliner Senatskanzlei am Freitagabend mit. Im Gegensatz zum Telefonat mit Giffey seien keine ungewöhnlichen Themen aufgebracht worden, hieß es unterdessen aus dem Büro Ludwigs.

Laut Bild wurde auch der Madrider Bürgermeister Opfer des Deepfake-Betrugs. Deepfakes sind realistisch wirkende Medieninhalte wie beispielsweise Videos, die mithilfe künstlicher Intelligenz abgeändert und verfälscht wurden.

