Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) spricht sich für eine Impfprämie aus. Alles, was dabei hilft, die Impfquote zu erhöhen, sei zu unterstützen. Ein weiterer Lockdown müsse hingegen unbedingt verhindert werden.

WIEN. Zuletzt wurde immer häufiger eine Verkürzung der Quarantäne-Dauer bei einer Corona-Infektion gefordert. Auch der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kann sich eine kürzere Quarantäne vorstellen, wie er dem "Standard" zum Jahreswechsel sagte. Die derzeitige Befürchtung ist, dass wegen der ansteckenderen Variante Omikron so viele Menschen gleichzeitig in Quarantäne sind, dass die kritische Infrastruktur in Österreich nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

In Wien werden alle positiven PCR-Tests mit einer Art Schnelltest auf die neue Virusvariante Omikron untersucht.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wollte sich in dieser Sache im Gespräch mit dem ORF nicht festlegen. Er warte die Konferenz der Covid-Krisenkoordination "Gecko" mit der Bundesregierung und den Landeshauptleuten am Donnerstag ab. Er sei jedenfalls für bundesweit einheitliche Regeln. "Nichts ist jetzt gut, was die Bevölkerung weiter verunsichert", so Ludwig.

Omikron ist die vorherrschende Variante

"Ich war immer für eine vorsichtige, konsequente Linie in dieser Frage, das hat uns in Wien auch geholfen. Wir haben auch im internationalen Vergleich erfreulicherweise eine niedrigere Übersterblichkeit", so der Bürgermeister über den "Wiener Weg". Diesen Weg wolle er weiter gehen und er sei sich sicher, dass in diesen Fragen eine gemeinsame Lösung zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten möglich sei.

Sollte die Quarantäne bei Omikron verkürzt werden?

Mit Ende des Jahres 2021 hat die ansteckendere Omikron-Mutation des Coronavirus die Delta-Variante bei den Neuinfektionen überholt. Die meisten Omikron-Fälle wurden bisher in Wien festgestellt, allerdings wird hier auch genauer getestet. Bürgermeister Ludwig geht davon aus, dass Omikron auch in den anderen Bundesländern bereits die dominante Mutation sei und Delta verdrängt habe. Man wisse aber noch nicht, welche Auswirkungen das insbesondere auf die Belegung der Spitalsbetten haben werde, so der Bürgermeister.

Impfprämie, aber kein neuer Lockdown

Besonders wichtig sei, so Ludwig, dass sich die Menschen impfen ließen. Auf die Frage, ob er eine Impfprämie befürworte, sagte er: "Mir ist alle recht, was dazu führt, dass sich die Menschen impfen lassen. Das ist der einzige wirksame Schutz." Er würde alles unterstützen, um die Menschen vom Impfen und insbesondere von der Booster-Impfung zu überzeugen.

Einen weiteren Lockdown wegen Omikron sieht Ludwig kritisch. "Also ein weiterer Lockdown ist sicher ganz schwierig für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt. Ich denke auch, die Auswirkungen im Zusammenleben sind ja spürbar. Von daher ist ein Lockdown auf jeden Fall zu verhindern", so der Bürgermeister. Wien habe eine gewisse Kenntnis, welche Maßnahmen helfen. "Was wir nicht wissen ist, wie stark Omikron hier auch die Rahmenbedingungen verändert hat.", so Ludwig. Hier müsse man internationale Expertise heranziehen und auf die Länder schauen, die Österreich in der Entwicklung einige Wochen voraus seien.

