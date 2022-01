Am 31. Jänner eröffneten Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia bei ihrem Wien-Besuch die neue Ausstellung im Belvedere.

WIEN. Kurz nach 13 Uhr traf das Spanische Königspaar in einer Limousine im Inneren Burghof ein und wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Ehefrau Doris Schmidauer empfangen. Neben der Ehrengarde des Bundesheeres traf man auch auf einige Kameraleuten und Journalisten sowie ein paar Schaulustige. Es handelt sich aber nicht um die erste Begegnung zwischen Felipe VI. und Van der Bellen, sie trafen sich bereits 2019.

Es ist aber der erste offizielle Besuch von Felipe VI. in Österreich. Mit seinem Vater Juan Carlos war 2007 zum letzten Mal ein spanischer Monarch in Österreich. Gemeinsam mit dem damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer eröffnete er den Hauptsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Palais Palffy-Erdödy.

Das Spanische Königspaar Felipe VI. und Dona Letizia mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer bei der Eröffnung der Austellung "Dali-Freud" im Belvedere.

Kranzniederlegung und Ausstellungseröffnung

Nach dem Treffen in der Hofburg fand kurz vor 16 Uhr eine Kranzniederlegung für die Opfer des Nationalsozialismus statt. Am späten Nachmittag eröffnete das Königspaar dann die Ausstellung „Dali – Freud. Eine Obsession“ im Unteren Belvedere, das erst kürzlich nach einem Jahr Renovierung wiedereröffnet wurde. Dali war ein großer Fan des Psychoanalytikers Sigmund Freud. Das schlug sich auch in seinem Werk nieder, wie die neue Ausstellung zeigt.

