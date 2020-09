Kostenlose Ganztagsschule, "Wiener Herbstcamps" und nach Möglichkeit keine Schließungen: Der Schulstart steht vor der Tür.



LEOPOLDSTADT. „Kinder brauchen einen strukturierten Alltag und die Kontakte zu Gleichaltrigen – deshalb ist ein normaler Schulbetrieb auch in Zeiten von Corona für sie enorm wichtig“, so Bildungsdirektor Heinrich Himmer mit Blick auf den Schulstart am Montag, 7. September. Auch wenn das Corona-Ampelsystem noch nicht zur Gänze bekannt ist, für den Herbst verspricht er: "Eine Betreuung der Kinder wird bei jeder Ampelfarbe immer sicher gestellt sein.“

Die Schulen seien für den neuen Alltag gerüstet: Alle öffentlichen Pflichtschulen wurden mit Schutzmaterial wie Hände- und Flächendesinfektionsmitteln, Mehrwegmasken und Desinfektionsspendern ausgestattet. Bewährt habe sich die im Juli erarbeitete neue Vorgangsweise bei Verdachtsfällen in Kindergärten und Schulen: Die Regeln sehen vor, dass in diesen Fällen nur noch das kranke Kind nicht mehr am Unterricht teilnimmt. Die Kinder der gleichen Klasse oder Gruppe können weiter gemeinsam unterrichtet oder betreut werden. Sie sollen aber in dieser Zeit keinen Kontakt zu den anderen Kindern mehr haben. Erst wenn der Verdachtsfall positiv getestet wird, werden die engen Kontaktpersonen für 10 Tage nach dem letzten Kontakt zum infizierten Kind abgesondert. Schließung ganzer Klassen oder Schulen sind nicht vorgesehen.

„Wir haben sogar einen Reserve-Mitarbeiterstab aufgebaut, der jederzeit einspringen kann, wenn etwa Pädagogen krankheitsbedingt ausfallen", so Himmer. Ein eigener "Bildungs-Krisenstab" soll die gesundheitliche Situation im Bildungsbereich analysieren und Empfehlungen ausarbeiten. Die Wiener Bildungsdirektion hat eine neue Corona-Hotline eingerichtet, sie ist von Mo. bis Fr. von 7.30 bis 15.30 Uhr besetzt: 01 52525 77109.

Kostenlose Ganztagsschule



In den 70 verschränkten Wiener Ganztagsschulen entfallen ab September die Beiträge. Das betrifft rund 18.000 Kinder, deren Eltern im Monat pro Kind rund 180 Euro weniger ausgeben müssen. Sieben dieser Ganztagsschulen werden im September neu eröffnet: Der neue Bildungscampus am Nordbahnhofgelände, die Volksschule und Mittelschule Grundäckergasse in Favoriten, die Volksschule Längenfeldgasse in Meidling, die Volksschulen Breitenfurter Straße und Erlaaer Schleife sowie die Volksschule Carlbergergasse in Liesing. Zusätzlich wurden in ganz Wien 200 neue Klassen geschaffen – in neu gebauten, aber auch erweiterten Schulen.

Erstmals Herbstferien und Herbst-Camps



Die Schule startet, die nächsten Ferien sind aber nicht mehr weit – ab 26. Oktober steht erstmals eine Woche Herbstferien auf dem Programm. „Um Eltern zu entlasten und Kindern tolle Erlebnisse zu ermöglichen, bieten wir erstmals Herbst-Camps an“, so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Konkret können Kinder ab 27. Oktober an 30 Standorten in ganz Wien an Tagescamps für 50 Euro pro Woche inklusive Mittagessen teilnehmen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich, alle Infos gibt es unter www.ferieninwien.at