Aufgrund der steigenden Coronavirus-Fälle fordert Wien strengere Maßnahmen im urbanen Raum.



WIEN. Die Covid 19-Infektionszahlen in Wien steigen stark. Von Mittwoch auf Donnerstag gab es laut Krisenstab 387 Neuinfektionen. „Man muss ganz klar sehen, dass alle Parameter gemächlich, aber ganz unmissverständlich nach oben zeigen und das betrifft letzten Endes den urbanen Raum in ganz Österreich, nicht nur Wien“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Interview mit der APA. Daher fordert er die Maßnahmen wieder zu verschärfen.

„Es wird Maßnahmen geben, die wir in der Stadt selbst organisieren können, dazu wird es morgen im medizinischen Krisenstab der Stadt Beratungen geben“, so Hacker weiter. Jedoch würde es auch Maßnahmen geben, wozu es den Bundesgesetzgeber brauche. „Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Bundesgesetzgeber ermöglicht uns regional abweichende Spielregeln zu erlassen, oder der Bundesgesetzgeber macht bestimmte Spielregeln für ganz Österreich gültig.“

Klare Regeln, Strengere Maskenpflicht

Wichtig sei laut Hacker, neue, klare Spielregeln zu definieren. „Da geht es um die Frage, wo muss ich eine Maske tragen. Und es geht um die Frage, wie viele Menschen können in einem Raum und genauso außerhalb auf wie viel Fläche gleichzeitig sein“, so Hacker.