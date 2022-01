Geht es nach Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist die 2G-Regel am Arbeitsplatz ein Muss.

WIEN. Mit Februar kommt die Impfpflicht. Das sagte bereits Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) schließt sich dem an und ist für eine verpflichtende 2G-Regel am Arbeitsplatz. „Wovon ich nichts halte, ist eine Impfpflicht auf Basis der Freiwilligkeit. Das ist dann ein Scherz“, heißt es in der heutigen ATV-Aussendung.

Hacker wird sich zur 2G-Regel am Arbeitsplatz im ATV-Interview um 19.20 Uhr (12. Jänner) genauer äußern. Geht es nach ihm, soll die Impfpflicht mit drei Stichen erst ab 18 Jahren gelten. "Wenn wir im Augenblick keine dritte Impfung zugelassen haben, dann kann man keine Impfpflicht darauf aufbauen. Das ist ja wohl logisch", meint Hacker. Im Kurier-Interview vom 11. Jänner sagte er außerdem, dass die Impfpflicht alternativlos sei, "weil die Durchimpfung nicht so hoch ist, wie sie sein sollte".

Ab Februar startet die Impfpflicht.

