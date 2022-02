Angst vor Amazon & Co.: Der Wiener Handel fordert Klarheit, dass die 2G-Regel auch in Wien gilt, um Jobs zu retten und den Arbeitsalltag der Beschäftigten zu erleichtern.



WIEN. Ab 12. Februar ist die 2G-Regel aufgehoben. Ob das in Wien auch gilt, ist noch nicht fix, denn Bürgermeister Michael Ludwig berät noch mit Experten. Dabei blickt er an die hohen Infektionszahlen der Omikron-Variante in Wien.

Soll die 2G-Regel in Wien enden?

Der Handelsverband fordert nun, dass auch in Wien die 2G-Regel auslaufen soll. "Die Lage ist angespannt", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. "Seit mehr als 11 Wochen müssen wir ein Viertel der Bevölkerung vom nicht-lebensnotwendigen Handel aussperren und unsere Kundschaft kontrollieren." Dabei verweist er, dass Virologen bestätigen, dass FFP2-Masken für sicheren Handel ausreiche.

3.000 Schließungen in Wien



Nach wie vor würden Auseinandersetzungen mit aggressiven Kundinnen und Kunden auf der Tagesordnung stehen. Diese psychologische Belastung wolle der Handelsverband seinen Angestellten nicht mehr zumuten.

Die unmittelbaren Auswirkungen von 2G auf die Kundenfrequenz seien laut, verheerend und würden Jobs gefährden. "Alleine im Wiener Handel gehen wir seit Pandemiebeginn von mehr als 3.000 Schließungen aus", so Will.

Die Geschäfte klagen über enorme Umsatzrückgänge und fordern ein Ende der 2G-Regel in Wien.

73 Millionen wöchentlich



Er verweist weiterhin darauf, dass viele ungeimpfte Kundinnen und Kunden zu Amazon und anderen Online-Händlern ausweichen würden, "was wiederum für den Sozialstaat Österreich fatal ist. Die Umsatzausfälle sind enorm, denn auch geimpfte und genesene Menschen bleiben fern, da man sich Spontankäufe einfach nicht mehr antun", so Will.

Laut Berechungen des Handelsverbands kostet 2G den Wiener Geschäften 73 Millionen Euro wöchentlich.

2G-Ende gefordert



"Wir ersuchen Michael Ludwig, sein Versprechen einer ‚evidenzbasierten‘ Entscheidung einzuhalten und keinen Wiener Sonderweg im Handel einzuschlagen", so Will. Er verweist darauf, dass wissenschaftliche Studien ebenso wie der deutsche Virologe Christian Drosten und der österreichische Umweltmediziner Hans-Peter Hutter bestätigen, dass der Einkauf mit FFP2-Maske sicher ist. Abschließend verweist Will darauf, dass in anderen, vergleichbaren Ländern, die Restriktionen sukzessive aufgehoben werden.

