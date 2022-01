Die designierte US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy ist heute in Wien gelandet. Sie wird am 12. Jänner von Bundespräsident Van der Bellen als Botschafterin der Vereinigten Staaten in Österreich akkreditiert.

WIEN. Vor ihrer Ernennung war die designierte Botschafterin Wirtschaftsanwältin in der international tätigen Kanzlei Greenberg Traurig LLP in Boston, Massachusetts, und Washington, D.C.

Victoria Reggie Kennedy ist die Mitbegründerin und Ehrenpräsidentin des Edward M. Kennedy Institute for the United States Senate, einer überparteilichen, gemeinnützigen Organisation zur Förderung des Demokratieverständnisses.

Österreich kennenlernen

Kennedy meinte bei ihrer Ankunft in Schwechat, dass sie sich freut, Österreich und die ÖsterreicherInnen näher kennenzulernen und mit der österreichischen Regierung zusammenzuarbeiten.

