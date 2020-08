Am 11. Oktober werden zwölf Parteien um die Mandate im Wiener Gemeinderat kämpfen. Hier ein erster Überblick über bekannte und unbekannte Gesichter. Außerdem: Welche Parteien in den einzelnen Bezirken zur Wahl stehen.

WIEN. Der Wahltermin rückt näher. Welche Parteien für die Wahl zum Gemeinderat und im Bezirk antreten können, ist jetzt fix - wer seine Unterstützungserklärungen bis jetzt nicht gesammelt hat, für den ist es zu spät. Diese Parteien stehen am 11. Oktober am Stimmzettel:

SPÖ: Bürgermeisterpartei winkt wieder Platz 1

Die zuletzt stimmenstärkste Partei, die mit Michael Ludwig den Bürgermeister stellt, startet aus einer komfortablen Position. Der Abstand zum Zweitplatzierten FPÖ wird sich aller Voraussicht nach vergrößern, leiden die Freiheitlichen doch unter dem Abhandenkommen ihres Zugpferds HC Strache. Und obwohl erwartet wird, dass sich ÖVP und Grüne verbessern, werden sie an die Sozialdemokratie nicht annähernd herankommen. Eine Umfrage aus dem Juni für die Tageszeitung Heute sieht die SPÖ bei 38 Prozent. Das wäre zwar das historisch schlechteste Ergebnis der Partei in Wien, aber kein Absturz im Vergleich zu 2015 (siehe Diagramm unten). Für Michael Ludwig, der das Bürgermeisteramt im Mai 2018 von Michael Häupl übernommen hat, ist es die erste Wahl, die er als Spitzenkandidat zu schlagen hat. Er hat im Vorwahlkampf auf Wohlfühlthemen wie den Gastrogutschein gesetzt; die Auseinandersetzung mit der schwarz-grünen Bundesregierung und ihrer Corona-Strategie überlässt er vorerst Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Michael Ludwig

Foto: SPÖ Wien

hochgeladen von Christine Bazalka

FPÖ: Ohne Strache stürzen die Blauen ab

Die Wahlaussichten für die FPÖ sind seit der Ibiza-Affäre und dem Streit mit HC Strache deutlich eingetrübt. Aktuelle Umfragen sehen sie bei 8 Prozent, das wären ganze 22 Prozent weniger als bei der vergangenen Wahl. Spitzenkandidat Dominik Nepp bespielt zwar mit deftigen Parolen das Feld am äußersten rechten Rand, scheint aber trotzdem Probleme bei der Profilierung zu haben.

Dominik Nepp folgte auf Strache als Obmann der Wiener FPÖ.

Foto: Markus Spitzauer

hochgeladen von Maximilian Spitzauer

Grüne: Zugewinne trotz Kritik in Land und Bund

Keine Probleme bei der Profilierung hat die Vizebürgermeisterin und Spitzenkandidatin der Wiener Grünen Birgit Hebein. Ihre Maßnahmen wie die Pop-Up-Radwege und die Diskussion um die autofreie Innenstadt sorgten für Aufsehen und Kritik. Den Grünen werden bei der Wahl - obwohl die Performance in der Bundesregierung nicht von allen Grünwählerinnen und -wählern gutgeheißen wird - erhebliche Zugewinne vorhergesagt. Sie könnten 15 Prozent der Stimmen bekommen.

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein

Foto: Markus Spitzauer

hochgeladen von Nicole Gretz-Blanckenstein

ÖVP: Kanzlerbonus auch in Wien

Ein noch stärkerer Stimmenzuwachs wird bei der ÖVP erwartet. Die Kanzlerpartei wird wohl von der Beliebtheit auf Bundesebene profitieren und könnte 25 Prozent einfahren, das sind immerhin mehr als 15 Prozent mehr als das historisch schlechteste, einstellige Ergebnis aus dem Jahr 2015. Dieses Ergebnis führte auch dazu, dass Gernot Blümel die Wiener Partei übernahm. Der Finanzminister, der zuletzt für seinen Auftritt im Ibiza-Untersuchungsausschuss, bei dem er erhebliche Erinnerungslücken zeigt, kritisiert wurde, kandidiert auf dem ersten Listenplatz. Ob er im Falle einer Koalition gegen die SPÖ für das Bürgermeisteramt nach Wien wechseln würde, ist noch nicht klar.

Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel

Foto: © Parlamentsdirektion / Johannes Zinner

hochgeladen von Julia Schmidbaur

NEOS: Kaum liberale Zugewinne vorhergesagt

Der 30-jährige Christoph Wiederkehr ist seit zwei Jahren Chef der Wiener NEOS und wird die Partei in die Wahl am 11. Oktober führen. Bei ihrem ersten Antreten 2015 haben die Liberalen knapp über 6 Prozent der Stimmen geholt, die Umfragen sagen ein Abschneiden in derselben Größenordnung vorher.

NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr

Foto: NEOS Wien

hochgeladen von Christine Bazalka

LINKS: Alternative links der SPÖ

Zum ersten Mal steht LINKS auf dem Stimmzettel, die sich eigens für ein Antreten bei den Wiener Wahlen gegründet haben. Die Organisation positioniert sich deutlich links der SPÖ und ist für die Wahl am 11. Oktober ein Wahlbündnis mit der KPÖ eingegangen.

Links-Spitzenkandidatin Anna Svec.

Foto: LINKS

hochgeladen von Christine Bazalka

Team HC Strache: Ob mit oder ohne Chef

Dass das Team HC Strache, das sich im Dezember 2019 von der FPÖ abgespalten hat, in Wien antritt ist fix. Ob HC Strache Spitzenkandidat bleibt, muss allerdings erst entschieden werden: Darüber, wo Strache seinen Hauptwohnsitz nun wirklich hat wird die Wahlbehörde bis 19. August urteilen. Strache, der ja sowohl an seiner Klosterneuburger als auch an seiner Wiener Adresse bekannt scheint, muss für ein Antreten in Wien wohnhaft sein. Egal, wie die Entscheidung der Wahlbehörde ausfällt, Straches Wohnsitzaffäre könnte die Abwicklung der Wahl gefährden: Darf er antreten, möchte die FPÖ die Wahl anfechten, darf er nicht antreten, könnte Strache selbst das tun. Ob mit oder ohne Strache: Der Einzug in den Gemeinderat (die Hürde liegt bei 5 Prozent) wird für das Team eher schwierig.

HC Strache, derzeitiger Spitzenkandidat des gleichnamigen Teams

Foto: Arnold Burghardt

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Bier: Für mehr Bier in der Politik

Die Bierpartei versuchte bei ihrem Antreten bei der Nationalratswahl 2019 erstmals, Österreich "zukunftsfett" zu machen, verfehlte allerdings einen Einzug ins Parlament. Auf Wienebene tritt die Partei heuer das erste Mal an.

Marco Pogo ist der Spitzenkandidat der Bierpartei.

Foto: Max Hammel

hochgeladen von Elisabeth Schwenter

SÖZ: Öffentlichkeit durch Martha Bissmann



Die Partei "Soziales Österreich der Zukunft" wurde von Hakan Gördü angeführt, dann ist die ehemalige Nationalratsabgeordnete Martha Bißmann (ehemals Liste Jetzt, dann ohne Zugehörigkeit) dazugestoßen. Nun gibt es eine Doppelspitze, am ersten Listenplatz kandidier aber Bissmann.

Martha Bißmann zieht als Spitzenkandidatin von SÖZ ins Rennen.

Foto: SÖZ

hochgeladen von Christine Bazalka

Außer den Parteien, die in allen Bezirken antreten, gibt es noch drei, die nur in einzelnen Wahlkreisen antreten. Das gilt für VOLT, die im Wahlkreis Zentrum (1., 4., 5. und 6. Bezirk) und Innen West (7., 8. und 9. Bezirk) kandidieren. Für WIFF, die im Wahlkreis Floridsdorf antreten und für PRO, die im Wahlkreis Liesing auf dem Stimmzettel stehen werden.

Am 11. Oktober werden nicht nur der Gemeinderat, sondern auch die 23 Bezirksvertretungen neu gewählt. In den einzelnen Bezirken stehen teilweise zusätzliche Parteien am Stimmzettel : 1. Bezirk • 2. Bezirk • 3. Bezirk • 4. Bezirk • 5. Bezirk • 6. Bezirk • 7. Bezirk • 8. Bezirk • 9. Bezirk • 10. Bezirk • 11. Bezirk • 12. Bezirk • 13. Bezirk • 14. Bezirk • 15. Bezirk • 16. Bezirk • 17. Bezirk • 18. Bezirk • 19. Bezirk • 20. Bezirk • 21. Bezirk • 22. Bezirk • 23. Bezirk